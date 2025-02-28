Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Правительство выпустило план по реализации национального морского пространственного планирования

27 февраля правительство обнародовало резолюцию № 37/NQ-CP о плане реализации Национального морского пространственного планирования на период 2021-2030 гг. с перспективой до 2050 г. План призван определить политику, ключевые цели и задачи, а также переломные моменты, направления, решения и национальные проекты, изложенные в резолюции Национального собрания № 139/2024/QH15 от 28 июня 2024 года. Он призван обеспечить эффективное выполнение Национального морского пространственного планирования до 2030 года, а долгосрочные цели - до 2050 года.

План позволит разработать четкую дорожную карту и необходимые ресурсы для решения пространственных конфликтов при эксплуатации морских ресурсов. Он сосредоточен на развитии морской промышленности, прибрежной инфраструктуры и защите природного и культурного наследия в прибрежных и морских районах Вьетнама. Он также направлен на решение ключевых проблем, устранение препятствий и привлечение инвестиций для продвижения программы пространственного планирования. Основное внимание в плане уделяется созданию и совершенствованию институциональных рамок и политик. Это включает в себя пересмотр и обновление Закона о морских и островных ресурсах и окружающей среде, а также других соответствующих законов, чтобы обеспечить большую согласованность и повысить эффективность управления морскими ресурсами и защиты окружающей среды. Кроме того, разрабатывается скоординированный межведомственный механизм для надзора за управлением морскими ресурсами и реализацией политики пространственного планирования.

В нем разъясняются правила и стандарты, касающиеся перекрывающихся морских зон и противоречивых приоритетов использования, которые еще предстоит определить в рамках национального морского пространственного планирования, а также разработки и внедрения набора политических критериев для развития сильной и богатой морской державы.

План также предусматривает создание системы зонирования местных морских пространств и политики по продвижению экологически чистой и возобновляемой энергии, а также развитие новых морских отраслей в соответствии со стратегией устойчивого развития морской экономики Вьетнама.

В нем поставлены задачи по расширению морского и островного туризма с акцентом на устойчивость, включая развитие прибрежных курортов и инициативы по повышению уровня жизни прибрежных сообществ. Он направлен на сохранение природного, культурного и исторического значения этих регионов, защиту культурного наследия и поддержку роста устойчивой, низкоуглеродной морской аквакультуры.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия преодолеть ограничения для роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия преодолеть ограничения для роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал малые и средние предприятия (МСП) выйти за рамки своих возможностей и стремиться к росту на правительственной конференции с представителями этой группы 27 февраля.
ПОДРОБНЕЕ

Top