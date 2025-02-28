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Правительство выпустило план по реализации национального морского пространственного планирования
План позволит разработать четкую дорожную карту и необходимые ресурсы для решения пространственных конфликтов при эксплуатации морских ресурсов. Он сосредоточен на развитии морской промышленности, прибрежной инфраструктуры и защите природного и культурного наследия в прибрежных и морских районах Вьетнама. Он также направлен на решение ключевых проблем, устранение препятствий и привлечение инвестиций для продвижения программы пространственного планирования. Основное внимание в плане уделяется созданию и совершенствованию институциональных рамок и политик. Это включает в себя пересмотр и обновление Закона о морских и островных ресурсах и окружающей среде, а также других соответствующих законов, чтобы обеспечить большую согласованность и повысить эффективность управления морскими ресурсами и защиты окружающей среды. Кроме того, разрабатывается скоординированный межведомственный механизм для надзора за управлением морскими ресурсами и реализацией политики пространственного планирования.
В нем разъясняются правила и стандарты, касающиеся перекрывающихся морских зон и противоречивых приоритетов использования, которые еще предстоит определить в рамках национального морского пространственного планирования, а также разработки и внедрения набора политических критериев для развития сильной и богатой морской державы.
План также предусматривает создание системы зонирования местных морских пространств и политики по продвижению экологически чистой и возобновляемой энергии, а также развитие новых морских отраслей в соответствии со стратегией устойчивого развития морской экономики Вьетнама.
В нем поставлены задачи по расширению морского и островного туризма с акцентом на устойчивость, включая развитие прибрежных курортов и инициативы по повышению уровня жизни прибрежных сообществ. Он направлен на сохранение природного, культурного и исторического значения этих регионов, защиту культурного наследия и поддержку роста устойчивой, низкоуглеродной морской аквакультуры.