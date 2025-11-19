Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Правительство выделяет 50 миллиардов донгов в качестве экстренной помощи провинции Кханьхоа после сильного наводнения

Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь 18 ноября подписал Решение № 2514/QD-TTg об утверждении экстренного выделения 50 млрд донгов (1,89 млн долларов США) южно-центральной провинции Кханьхоа для ликвидации серьёзных последствий недавнего наводнения.

Средства, выделенные из резервного фонда центрального бюджета 2025 года, утверждены на основе предложения Министерства финансов и будут направлены на поддержку неотложных работ по восстановлению.
На народный комитет провинции Кханьхоа возложена ответственность за управление и использование выделенного фонда в соответствии с правилами бюджетных расходов, обеспечивая целевое и своевременное распределение помощи, прозрачность и недопущение потерь или нецелевого использования. Провинция должна отчитаться о результатах перед Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства и окружающей среды и соответствующими ведомствами для представления Премьер-министру.
Сильные дожди 16 ноября спровоцировали крупный оползень на перевале Кханьле в общине Намкханьвинь, в результате которого перевернулся пассажирский автобус, перевозивший 32 человека. В аварии погибли шесть человек и 19 получили ранения, а оползень до сих пор парализует транспортное сообщение между провинциями Кханьхоа и Ламдонг.
На рабочем совещании с заместителем Премьер-министра Хо Куок Зунгом вечером 18 ноября заместитель председателя Народного комитета провинции Кханьхоа Чан Хоа Нам сообщил, что продолжающееся наводнение нанесло масштабный ущерб. Подтверждена гибель десяти человек, двое числятся пропавшими без вести, ещё 19 получили ранения.
Предварительные данные показывают, что около 9 000 домов в 14 коммунах и районах оказались затоплены водой на глубину от 0,3 до 0,7 метра. Масштабные оползни в горных районах и на крутых перевалах нарушили транспортное сообщение и создали угрозу безопасности населения, сопровождаясь значительными потерями имущества и инфраструктуры.
Общий предварительный ущерб оценивается почти в 268 миллиардов донгов.

ИЖВ/ВИА

