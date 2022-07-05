Правительственное совещание с местностями: Поставлена цель достижения темпа роста в 7% в 2022 году

На заседании. Фото: ВИА

Вьетнам добился значительных социально-экономических достижений в первой половине этого года, несмотря на глобальную неопределенность и внутренние трудности, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь на онлайн-конференции между правительством и местными властями, а также на очередном заседании Кабинета министров 4 июля.

Он отметил, что в последнее время ситуация в мире складывалась сложно из-за стратегической конкуренции, вооруженного конфликта в Украине, роста цен на топливо, ускоренной инфляции во многих странах, продолжающейся пандемии COVID-19 и тп.

Давление высокой инфляции, резкого роста цен на сырьевые товары и нарушения цепочек поставок ощущается во Вьетнаме, продолжил премьер-министр.

Однако под разумным руководством Партии во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, при поддержке Национального собрания и решительном руководстве правительства, участии министерств, ведомств, местных органов, людей и предприятий, а также поддержке международных деловых друзей, Вьетнам взял пандемию под контроль и обеспечил макроэкономическую стабильность и основные экономические балансы.

Страна также работала над защитой своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, поддерживала социальную защищенность, порядок и безопасность, усилила внешние связи, активизировала административную реформу и борьбу с коррупцией, и улучшила уровень жизни людей, сказал Фам Минь Тьинь.

Глава правительства также рассказал о нехватке лекарств и медицинского оборудования, проблемах, связанных с распределением государственных инвестиций и реализацией национальных целевых программ.

Участникам совещания предстоит рассмотреть социально-экономическое развитие страны в июне и первом полугодии, а также основные задачи и пути их решения на ближайшее время.

Они рассмотрят выполнение программы социально-экономического восстановления и развития, распределение государственных инвестиций, а также реализацию ключевых национальных транспортных проектов и национальных целевых программ.