Правительственная телеграмма о мерах по ликвидации последствий тайфуна №13
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, по состоянию на 11:00 7 ноября тайфун №13 унёс жизни пяти человек, разрушил 57 домов, повредил тысячи крыш и десятки тысяч рыбоводных садков; повреждены линии электропередачи и объекты инфраструктуры, нарушено электроснабжение и связь, особенно в провинциях Жалай и Даклак, что серьёзно сказалось на жизни и производстве населения.
От имени руководства партии и государства Генеральный секретарь То Лам и Премьер-министр выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести, солидарность с населением, а также высоко оценили усилия всех уровней власти, ведомств и сил на пострадавших территориях, особенно передового руководящего штаба, возглавляемого заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха.
Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти оперативно ликвидировать последствия тайфуна и как можно скорее стабилизировать жизнь населения.
Председателям Народных комитетов провинций Жалай, Даклак и Куангнгай предписано навестить пострадавших, оказать материальную помощь семьям, мобилизовать силы для ремонта жилья, гарантировать, чтобы никто не остался без еды, воды, одежды и крова.
Местные органы власти должны срочно восстановить учебные и медицинские учреждения до 10 ноября, обеспечив нормальные условия для обучения и медицинского обслуживания.
Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам приоритетно восстановить критически важную инфраструктуру — энергоснабжение, водоснабжение, связь и транспорт; поддержать возобновление производства и бизнеса, особенно в сельском хозяйстве; провести учёт ущерба и эффективно использовать бюджетные средства, завершив выплату компенсаций до 9 ноября.
Сводный отчёт о ситуации должен быть направлен Премьер-министру и Министерству сельского хозяйства и окружающей среды до 11 ноября.
Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручено дать местным органам указания по восстановлению производства и представить отчёт о результатах до 15 ноября.
Министерство финансов должно совместно с другими органами внедрить меры поддержки предприятий и рассмотреть предложения по ликвидации последствий тайфуна и наводнений.
Министерство строительства обязано срочно устранить оползни и обеспечить бесперебойное движение транспорта.
Энергетические и телекоммуникационные корпорации — Электроэнергетическая корпорация Вьетнама, Почта и телекоммуникации Вьетнама, Военная телекоммуникационная корпорация Viettel и Mobifone — должны мобилизовать максимальные силы для восстановления линий электропередачи и связи, разработав долгосрочные решения для устойчивости инфраструктуры в условиях стихийных бедствий.
Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха продолжает координировать работу по ликвидации последствий тайфуна и наводнений. Аппарат Правительства осуществляет мониторинг, контроль и оперативное информирование Политбюро, Секретариата ЦК КПВ, Премьер-министра и заместителя премьер-министра, курирующего данный вопрос, о возникающих проблемах.