Правительственная конференция ищет пути развития научно-технического рынка

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции по развитию рынка науки и технологий . Фото: ВИА

23 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел конференцию по развитию рынка науки и технологий, целью которой было выявить проблемы и предложить решения для улучшения управления рынком и эксплуатации рынка.

В смешанном мероприятии приняли участие многие члены правительства, ученые и представители министерств и ведомств, международных организаций, университетов, научно-исследовательских институтов и предприятий.

В своем вступительном слове Фам Минь Тьинь сказал, что это была одна из четырех конференций, организованных правительством для стабилизации и развития основных рынков Вьетнама, причем первые три были посвящены рынкам недвижимости, финансов и труда.

Он назвал развитие рынка одной из ключевых задач по содействию развитию науки и техники и ускорению инноваций в стремлении повысить производительность, качество продукции, эффективность и конкуренцию в эпоху четвертой промышленной революции.

По его словам, конференция стала частью усилий, направленных на то, чтобы сделать науку и технологии главной силой производства, проложив путь производства большего количества высокотехнологичных продуктов и услуг и повышения конкурентоспособности экономики.

Обсуждение было сосредоточено на анализе работы рынка, выявлении сильных и слабых сторон его основных игроков во Вьетнаме и оценке взаимодействия и координации между этими участниками.

Участники также обменялись мнениями о том, как использовать посредников для наращивания транзакций и оборота научно-технической продукции, а также о путях расширения национальной инфраструктуры рынка для достижения региональных и мировых стандартов.

Они также предложили пути улучшения институциональной и политической базы для развития рынка и усиления роли государства в направлении, регулировании и эффективной поддержке расширения рынка в ближайшее время.



