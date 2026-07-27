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По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов
С начала кампании «500 дней и ночей» по настоящее время было проведено 13 церемоний прощания и захоронения останков павших бойцов, в ходе которых были торжественно преданы земле останки 735 павших бойцов.
В рамках работы по отбору образцов останков павших бойцов в настоящее время действуют 264 группы, насчитывающие около 3 500 человек. На сегодняшний день отобраны образцы из 79 768 могил павших бойцов, из которых 55 626 могил соответствуют требованиям для отбора образцов (69,73%), а 24 142 могилы таким требованиям не соответствуют.
В рамках работы по отбору образцов у родственников павших бойцов уже получено 93 464 образца, из которых 53 036 были проанализированы и синхронизированы с соответствующей базой данных.
Компетентные подразделения приняли на хранение 15 729 образцов останков павших бойцов, поступивших из различных провинций и городов страны, и обеспечили их надлежащую сохранность. Институт судебной медицины Министерства национальной обороны получил 13 231 образец из 15 из 17 провинций и городов, а также выполнил судебно-медицинскую экспертизу 130 образцов.
По информации Руководящего комитета 515, к настоящему времени в рамках работ по разминированию очищено 8 462,16 га из предусмотренных планом 22 725 га (37,24%). В ключевом районе Висуен (провинция Туенкуанг) очищено 3 566,7 га из 4 460 га, что соответствует 79,97% запланированного объёма.