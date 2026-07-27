По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

12 мая 2026 года на международном пограничном пункте Биньхиеп (община Биньхиеп) Народный комитет провинции Тэйнинь провёл церемонию встречи останков 158 павших бойцов — военнослужащих-добровольцев и вьетнамских специалистов, погибших в Камбодже. Источник: ВИА