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НОВОСТИ

По состоянию на 25 июля в Лаосе и Камбодже обнаружены и эксгумированы останки 1 024 павших бойцов

По данным Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов (Руководящий комитет 515), по состоянию на 25 июля в рамках кампании «500 дней и ночей» были обнаружены и эксгумированы останки 1 488 павших бойцов. Из них 466 были найдены на территории Вьетнама, 174 – в Лаосе и 850 – в Камбодже. Кроме того, были обнаружены семь братских захоронений павших бойцов, в том числе пять захоронений в провинции Туенкуанг, содержащих останки 23 павших бойцов, а также в районе парка Ле Тхи Риенг (Хошимин) были обнаружены останки 103 павших бойцов и ещё два братских захоронения павших бойцов.
  12 мая 2026 года на международном пограничном пункте Биньхиеп (община Биньхиеп) Народный комитет провинции Тэйнинь провёл церемонию встречи останков 158 павших бойцов — военнослужащих-добровольцев и вьетнамских специалистов, погибших в Камбодже. Источник: ВИА  
В настоящее время продолжают работу 32 поисково-эксгумационные группы общей численностью 1 541 человек, в том числе 13 групп на территории Вьетнама (456 человек) и 19 групп за рубежом (1 085 человек), из которых восемь групп работают в Лаосе (403 человека), а 11 – в Камбодже (682 человека).

С начала кампании «500 дней и ночей» по настоящее время было проведено 13 церемоний прощания и захоронения останков павших бойцов, в ходе которых были торжественно преданы земле останки 735 павших бойцов.

В рамках работы по отбору образцов останков павших бойцов в настоящее время действуют 264 группы, насчитывающие около 3 500 человек. На сегодняшний день отобраны образцы из 79 768 могил павших бойцов, из которых 55 626 могил соответствуют требованиям для отбора образцов (69,73%), а 24 142 могилы таким требованиям не соответствуют.

В рамках работы по отбору образцов у родственников павших бойцов уже получено 93 464 образца, из которых 53 036 были проанализированы и синхронизированы с соответствующей базой данных.

Компетентные подразделения приняли на хранение 15 729 образцов останков павших бойцов, поступивших из различных провинций и городов страны, и обеспечили их надлежащую сохранность. Институт судебной медицины Министерства национальной обороны получил 13 231 образец из 15 из 17 провинций и городов, а также выполнил судебно-медицинскую экспертизу 130 образцов.

По информации Руководящего комитета 515, к настоящему времени в рамках работ по разминированию очищено 8 462,16 га из предусмотренных планом 22 725 га (37,24%). В ключевом районе Висуен (провинция Туенкуанг) очищено 3 566,7 га из 4 460 га, что соответствует 79,97% запланированного объёма.

ИЖВ/ВИА

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