НОВОСТИ
По следам Хо Ши Мина: укрепление вьетнамско-китайской дружбы в Чунцине
В мемориальном комплексе до настоящего времени сохранилась небольшая комната на втором этаже, где Президент Хо Ши Мин жил и работал в период своей революционной деятельности в Китае примерно в 1939–1940 годах. Обстановка комнаты остаётся практически неизменной: односпальная кровать, письменный стол со стульями, книжная полка и несколько простых предметов повседневного обихода. У входа размещены фотография Президента Хо Ши Мина и пишущая машинка, тесно связанная с его революционной деятельностью.
Согласно документам, сохранившимся в китайских архивах, во время пребывания в Чунцине Президент Хо Ши Мин, действовавший под псевдонимом Хо Куанг, проживал в Представительстве Восьмой армии в деревне Хунъянь. В то время многие китайские коммунисты знали лишь революционера под именем Хо Куанг, не подозревая, что именно он впоследствии станет великим лидером вьетнамской революции.
На территории мемориального комплекса до сих пор сохраняются многочисленные свидетельства жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Чунцине. Недалеко от здания Представительства Восьмой армии растёт старое дерево, возле которого он часто прогуливался и отдыхал после напряжённой работы. Поскольку вся его деятельность проходила в условиях строгой конспирации, связь с ним главным образом лично поддерживал Чжоу Эньлай, поэтому лишь немногие в то время знали истинную личность революционера.
Сегодня мемориальный комплекс является одним из наиболее посещаемых исторических объектов, куда приезжают многочисленные туристы для знакомства с историей китайской и вьетнамской революции. Он также входит в число важных объектов, которые посещают молодые представители Вьетнама и Китая в рамках программы «Красный маршрут по следам Хо Ши Мина», инициированной руководством двух партий и двух государств.
Здесь регулярно проводятся совместные мероприятия для молодёжи двух стран, включая Вьетнамско-китайский молодёжный диалог, тематические лекции, посвящённые отношениям между Вьетнамом и Китаем, а также духу Хунъяня. Эти мероприятия помогают молодым поколениям двух стран глубже осмыслить общий «красный ген» революционных традиций, лежащий в основе вьетнамско-китайской дружбы, и вести содержательный обмен мнениями по вопросам преемственности революционных традиций молодёжью, практического сотрудничества, участия молодых людей в развитии двусторонних отношений, а также их ответственности за будущее отношений между двумя странами.
Как сообщает корреспондент ВИА в Китае, мемориальный комплекс также стал одним из пунктов программы посещения делегации Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с членом Политбюро, секретарём ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по внутренним делам, постоянным заместителем главы Центрального руководящего комитета по противодействию коррупции, расточительству и негативным явлениям Ле Минь Чи, находившейся с рабочим визитом в Чунцине с 16 по 18 июля.
В рамках визита Ле Минь Чи и сопровождавшая его делегация провели рабочую встречу с членом Политбюро, секретарём Чунцинского городского комитета КПК Юань Цзяцзюнем.
Выразив удовлетворение возможностью посетить Чунцин — город с богатыми историческими традициями, играющий важную роль в стратегии развития западных регионов Китая, Ле Минь Чи поздравил руководство города с достигнутыми в последнее время значительными успехами в различных сферах, особенно в эффективном использовании партийного строительства для содействия социально-экономическому развитию и формированию современного городского пространства.
Он выразил уверенность, что под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая, ядром которого является Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин, партийная организация, органы власти и жители Чунцина продолжат добиваться новых успехов в строительстве и развитии своего города.
В ходе встречи Ле Минь Чи также передал искренние слова сочувствия и глубокой поддержки в связи с тяжёлым оползнем, произошедшим утром 17 июля в Пэншуйском автономном уезде города Чунцин.
Ле Минь Чи особо подчеркнул исторические традиции дружбы между Вьетнамом и Чунцином, выразив признательность партийной организации и властям города за бережное сохранение мемориальных объектов и исторических реликвий, связанных с революционной деятельностью Президента Хо Ши Мина. По его словам, это является бесценным общим достоянием народов Вьетнама и Китая.
Высоко оценив позитивные результаты сотрудничества между вьетнамскими регионами и Чунцином, Ле Минь Чи подтвердил, что КПВ и Государство Вьетнам неизменно придают большое значение и поддерживают всестороннее, практическое сотрудничество между Чунцином и Вьетнамом.
Ле Минь Чи предложил сторонам продолжить последовательную реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне, активизировать обмены и взаимные визиты делегаций различных уровней, расширять обмен опытом в сферах, представляющих взаимный интерес, включая партийное строительство, городское планирование и управление, а также развитие ключевых отраслей экономики.
Он также призвал активизировать железнодорожное сообщение, эффективно использовать международный железнодорожный маршрут, соединяющий Вьетнам с Чунцином и далее со странами Европы, а также заблаговременно подготовить необходимые условия для максимально эффективного использования новых железнодорожных линий, которые в настоящее время строятся между двумя странами.
Кроме того, Ле Минь Чи предложил поощрять предприятия Чунцина к расширению действующих и осуществлению новых инвестиций во Вьетнам, прежде всего в таких сферах, как высокие технологии, зелёная экономика, обрабатывающая промышленность, автомобилестроение и производство современных материалов.
Он также выразил надежду, что власти Чунцина продолжат создавать благоприятные условия для выхода вьетнамских предприятий на местный рынок и будут способствовать диверсификации импорта товаров из Вьетнама.
Одновременно Ле Минь Чи предложил активизировать сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров, особенно в тех передовых областях, в которых Чунцин обладает значительными преимуществами, обеспечить эффективную реализацию совместных туристических программ между Чунцином и Вьетнамом в рамках Годов туристического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем 2026–2027, а также расширять дружественные обмены между Чунцином и вьетнамскими регионами, формируя тем самым прочную общественную основу для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Ле Минь Чи выразил благодарность партийной организации и властям Чунцина за оказываемую поддержку и одновременно попросил их и впредь уделять внимание созданию благоприятных условий для деятельности Генерального консульства Вьетнама в Чунцине.
В свою очередь Юань Цзяцзюнь приветствовал Ле Минь Чи и делегацию КПВ, прибывших с визитом в Чунцин, и поздравил Вьетнам с важными достижениями в социально-экономическом развитии за последнее время.
Он ознакомил вьетнамскую делегацию с результатами партийного строительства, социально-экономического развития Чунцина, а также рассказал о потенциале, конкурентных преимуществах и стратегии дальнейшего развития города как единственного города центрального подчинения на юго-западе Китая.
Подчеркнув многолетние традиции дружбы между Чунцином и Вьетнамом, заложенные Президентом Хо Ши Мином и старшим поколением китайских руководителей, Юань Цзяцзюнь высоко оценил результаты сотрудничества между Чунцином и Вьетнамом в целом, а также с отдельными вьетнамскими провинциями.
Он подтвердил, что Чунцин придаёт большое значение сотрудничеству с Вьетнамом и, руководствуясь договорённостями, достигнутыми на высшем уровне, продолжит активно развивать дружественные обмены и взаимовыгодное сотрудничество с вьетнамскими регионами.
По его словам, Чунцин готов расширять практическое сотрудничество в таких областях, как транспортная взаимосвязанность, торговля, инвестиции, туризм, образование и подготовка высококвалифицированных кадров, а также совместно более эффективно использовать объекты революционного наследия, сохраняя и приумножая традиционную дружбу между Вьетнамом и Китаем.
Юань Цзяцзюнь также подтвердил готовность и впредь создавать все необходимые благоприятные условия для эффективной работы Генерального консульства Вьетнама в Чунцине, чтобы оно и далее успешно выполняло роль важного моста сотрудничества между двумя сторонами.
Во время пребывания в Чунцине Ле Минь Чи и делегация КПВ посетили Генеральное консульство Вьетнама в Чунцине, провели рабочую встречу с коллективом дипломатического представительства и представителями вьетнамской общины, проживающей в Чунцине и провинции Сычуань, а также ознакомились с рядом показательных промышленных предприятий, объектами городского планирования и законодательной деятельности Чунцина.