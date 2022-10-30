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По прогнозам, электронная коммерция Вьетнама будет расти самыми быстрыми темпами в мире к 2026 году
Он сказал, что, хотя мировая экономика восстанавливается неравномерно после пандемии COVID-19, трансграничная электронная торговля в мире, включая Вьетнам, по-прежнему демонстрирует впечатляющий рост.
Статистика показывает, что глобальная электронная коммерция, по прогнозам, будет расширяться на 28,4% ежегодно в период с 2020 по 2027 годы. Между тем, ожидается, что доходы от электронной коммерции модели «бизнес-потребитель» (B2C) во Вьетнаме также будут увеличиваться более чем на 20% каждый год.
Примечательно, что в течение 12 месяцев (с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года) вьетнамские продавцы зафиксировали впечатляющий рост на Amazon: почти 10 млн. товаров «Сделано во Вьетнаме» были доставлены покупателям по всему миру через Amazon, продолжил Сон, добавив, что число вьетнамских продавцов на этом онлайн-рынке также выросло на 80% по сравнению с годом ранее.
Он отметил, что стратегия Amazon для Вьетнама на 2023 год будет направлена на дальнейшее повышение осведомленности и готовности к трансграничной электронной коммерции в стране, помощь в создании глобальных брендов для вьетнамских товаров, содействие расширению логистических услуг по всему миру, улучшение опыта продавцов и содействие развитию стартапов.
Лай Вьет Ань, заместитель директора Вьетнамского агентства электронной коммерции и цифровой экономики (ВАЭКЦЭ) при Министерстве промышленности и торговли, сказал, что за последние 10 лет электронная коммерция в стране постоянно росла на 25-30%, а ее размер увеличился до 13,7 млрд. долл. США в 2021 году. На ее долю приходится более 7% от общего объема потоков потребительских товаров и услуг, и она стала критически важным каналом распределения товаров помимо традиционных.
Несмотря на последствия пандемии в 2020 и 2021 годах, электронная коммерция во Вьетнаме по-прежнему процветает. По прогнозам Аня, в этом году она продемонстрирует двузначный рост и займет третье место в Юго-Восточной Азии.
Чиновник добавил, что в ближайшее время ВАЭКЦЭ активизирует сотрудничество с Amazon, чтобы создать больше шансов для вьетнамских предприятий и продуктов выйти на мировой рынок.
Неделя Amazon проходила 27-28 октября в Ханое и 31 октября - 1 ноября в Хошимине. Она предоставит актуальную и многоаспектную информацию в ходе круглых столов и семинаров, чтобы помочь вьетнамским продавцам изучить экспортный потенциал, расширить свой международный рынок и создать бренды.