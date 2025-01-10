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По прогнозам, инфляция во Вьетнаме составит 3-4,5% в 2025 году
Стабильная монетарная политика и обменный курс Вьетнама являются ключевыми факторами для удержания инфляции под контролем. Нгуен Дык До отметил, что в течение последнего десятилетия инфляция в стране держалась на уровне ниже 4%, и есть позитивные ожидания, что в 2025 году инфляция в среднем составит около 3%, что значительно ниже целевого диапазона Национального собрания в 4-4,5%.
Однако борьба с инфляцией не обойдется без трудностей. По данным Департамента управления ценами Министерства финансов, глобальная неопределенность, геополитическая напряженность и потенциальная волатильность валютных курсов могут нарушить ценовую стабильность.
Инфляция во Вьетнаме в 2025 году может столкнуться с давлением со стороны нескольких источников, включая рост цен на сырьевые товары. Несмотря на эти риски, по мнению департамента, существуют смягчающие факторы. По прогнозам департамента, глобальное снижение инфляции может ослабить давление импорта на Вьетнам, а сильный сельскохозяйственный сектор страны обеспечит обильное предложение продовольственных товаров, стабилизируя внутренние цены на продукты питания. Кроме того, усилия правительства по поддержанию стабильной платы за обучение и снижению налога на добавленную стоимость на некоторые товары, такие как бензин, помогут предотвратить резкий рост цен в 2025 году.
Эффективные меры, применяемые правительством для сдерживания инфляции на протяжении многих лет, укрепят уверенность в стабильности экономического климата в стране, добавили в департаменте.
Экономист Нго Чи Лонг подчеркнул важность контроля цен на основные товары, такие как топливо, электричество, продукты питания и медикаменты, чтобы избежать внезапного скачка цен. Для смягчения инфляционного давления он предложил использовать национальные резервы для проведения интервенций в случае необходимости и регулировать цены на стратегические товары. Однако Нго Чи Лонг предупредил, что эти меры должны быть сбалансированными, чтобы не ослаблять инвестиционные стимулы для бизнеса.
Помимо контроля над ценами, Нго Чи Лонг выступил за укрепление внутреннего производства и цепочек поставок. Усиливая поддержку местных производителей, снижая зависимость от импорта и инвестируя в сельское хозяйство и промышленную переработку, Вьетнам может обеспечить стабильные поставки товаров и минимизировать риск инфляции из-за колебаний обменного курса или роста мировых цен. Однако он признал, что наращивание производственного потенциала требует времени и ресурсов. Нго Чи Лонг подчеркнул, что скоординированный подход к реализации этих решений имеет решающее значение для сдерживания инфляции, стабилизации макроэкономики и обеспечения устойчивого экономического роста в 2025 году. Хотя эти меры могут эффективно регулировать индекс потребительских цен (ИПЦ), они должны быть тщательно выполнены, чтобы избежать чрезмерного давления на бизнес и замедления экономического роста. Данные Главного статистического управления (GSO) показали, что в 2024 году экономика Вьетнама выросла на 7,09%, а инфляция удерживалась на уровне 3,63%, что соответствует целевому показателю Национального собрания, несмотря на глобальное экономическое давление.
Доктор Ле Куок Фыонг, бывший заместитель директора Центра промышленной и коммерческой информации при Министерстве промышленности и торговли, объяснил, что снижение мировой инфляции и стабильные поставки продовольственных товаров помогли Вьетнаму справиться с трудностями, сохранив низкий уровень внутренней инфляции даже при высоком росте ВВП.
Нгуен Тхи Оань, директор Департамента статистики цен GSO, заявила, что низкий уровень инфляции объясняется тем, что предприятия сокращают прибыль, а не повышают цены, чтобы оставаться конкурентоспособными в сложные экономические времена.
Нгуен Тхи Оань подчеркнула, что снижение налогов и сборов ослабило давление на бизнес и потребителей, способствуя снижению инфляции. Она также отметила, что правительство тщательно контролирует цены на товары и услуги, регулируемые государством, и проводит гибкую денежно-кредитную политику.