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По всей стране ликвидировано более 266 500 некачественных домов
Чтобы ускорить прогресс, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерства, центральные ведомства и местные власти принять срочные и скоординированные меры для достижения национальной цели - избавиться от всего некачественного жилья к 31 августа 2025 года.
Особое внимание уделяется обеспечению жильем семей погибших на войне и лиц, имеющих заслуги перед родиной, а завершение проекта намечено на 24 июля 2025 года. Этот срок совпадает с ключевыми национальными вехами, включая 78-й День инвалидов войны и павших бойцов (27 июля) и 80-ю годовщину Августовской революции и Национальный день (2 сентября), а также является частью более широкого движения соревнования, предшествующего всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва.
Министерствам, ведомствам и местным органам власти настоятельно рекомендуется мобилизовать все имеющиеся ресурсы для дальнейшего развития программы жилищной поддержки. Каждый дом рассматривается как «подарок, дом и акт сострадания», отражающий глубокое чувство солидарности и гуманности вьетнамского народа.