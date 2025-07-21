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НОВОСТИ

По всей стране ликвидировано более 266 500 некачественных домов

По состоянию на 19 июля при поддержке правительства по всему Вьетнаму было ликвидировано 266 511 временных и ветхих домов, сообщает Министерство по делам народностей и религий. Из них 231 513 домов уже построены и переданы жителям, а еще 34 998 домов находятся в процессе строительства. Общая цифра отражает увеличение почти на 2 000 домов по сравнению с данными, представленными 8 июля.

Чтобы ускорить прогресс, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерства, центральные ведомства и местные власти принять срочные и скоординированные меры для достижения национальной цели - избавиться от всего некачественного жилья к 31 августа 2025 года.

Особое внимание уделяется обеспечению жильем семей погибших на войне и лиц, имеющих заслуги перед родиной, а завершение проекта намечено на 24 июля 2025 года. Этот срок совпадает с ключевыми национальными вехами, включая 78-й День инвалидов войны и павших бойцов (27 июля) и 80-ю годовщину Августовской революции и Национальный день (2 сентября), а также является частью более широкого движения соревнования, предшествующего всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва.

Министерствам, ведомствам и местным органам власти настоятельно рекомендуется мобилизовать все имеющиеся ресурсы для дальнейшего развития программы жилищной поддержки. Каждый дом рассматривается как «подарок, дом и акт сострадания», отражающий глубокое чувство солидарности и гуманности вьетнамского народа.

ИЖВ/ВИА

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