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Появился механизм медицинской поддержки вьетнамцев в Корее
3 марта в присутствии представителей посольства Вьетнама в Республике Корея представители Медицинской организации Вонкванг (Wonkwang) и Ассоциации вьетнамцев в Корее подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оказания медицинской заботы вьетнамской общины Вьетнама в Корее.
По сообщению корреспондента ВИА в Сеуле, стороны договорились о создании механизма сотрудничества и координации в использовании медицинских услуг Вонкванга, включая неотложную службу для вьетнамцев, проживающих в Корее. Соответственно, Вонкванг — с 5 больницами в городах Инчхон, Хвасон, Иксан, Кунсан, Чхонджу — обязуется сократить до 50% цены на медицинские услуги для вьетнамцев, проживающих в Корее; активно поддерживать вьетнамцев, пострадавших в несчастных случаях на производстве; снизить цены на вне страховые услуги для вьетнамцев, такие как лечение, малая хирургия, хирургия и общее обследование.
Выступая на церемонии подписания, посол Вьетнама в Корее Нгуен Ву Тунг приветствовал сотрудничество между Вонкваном и Ассоциацией вьетнамцев в Корее, выразив надежду, что благодаря подписанию этого меморандума стороны будут разрабатывать конкретные программы и продолжать развивать более тесные отношения, оказывая хорошую поддержку вьетнамскому сообществу в Корее.
Председатель Вонкванга О Сунг Бэ подтвердил, что подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамцев в Корее знаменует собой начало программы медицинского сотрудничества для поддержки вьетнамского сообщества.