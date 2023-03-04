Появился механизм медицинской поддержки вьетнамцев в Корее

Медицинский университет Вонкванг. Источник: Вонкванг

3 марта в присутствии представителей посольства Вьетнама в Республике Корея представители Медицинской организации Вонкванг (Wonkwang) и Ассоциации вьетнамцев в Корее подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области оказания медицинской заботы вьетнамской общины Вьетнама в Корее.