Почти 90% населения охвачено медицинским страхованием

По данным Службы социального обеспечения Вьетнама (VSS), к концу июня более 86,8 млн. человек, или 88,99% населения, были охвачены медицинским страхованием.

Выступая 8 июля на конференции, заместитель генерального директора VSS Дао Вьет Ань сказал, что полис медицинского страхования все больше подтверждает свою роль в обществе, отметив, что ежегодно им воспользовались более 100 млн. человек, обращающихся в медицинские учреждения для обследования и лечения.

В 2020–2021 гг. Фонд медицинского страхования присоединился к государственному бюджету, чтобы оказать большую помощь в профилактике и борьбе с COVID-19, а также в урегулировании последствий пандемии, тем самым продолжая отстаивать роль полиса медицинского страхования как опоры национальной системы социального обеспечения.

К концу июня в системе социального страхования участвовало более 17,1 млн. человек, что составляет 33,87% лиц в трудоспособном возрасте и на 6,16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В их числе почти 1,5 млн. человек, участвующих в добровольном социальном страховании.

Между тем, почти 14 млн. человек, или 27,55% рабочей силы, были охвачены страхованием по безработице, что на 5,13% больше в годовом исчислении, согласно статистике.

Ань сказал, что, уделяя первостепенное внимание правам и интересам участников страхования, VSS активно работает с соответствующими министерствами и секторами, чтобы оказать им максимальную поддержку в получении страховых выплат.

Он добавил, что его система предоставила социальные пособия, пособия по болезни и безработице почти 6,3 млн. человек в первой половине этого года.