Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Почти 800 кандидатов присоединились к 6-му экзамену по вьетнамскому языку в Японии

В общей сложности 789 японских кандидатов приняли участие в 6-м экзамене на знание вьетнамского языка, который состоялся 18 июня в Японском колледже иностранных языков (JCFL) в Токио. В общей сложности 789 японских кандидатов приняли участие в 6-м экзамене на знание вьетнамского языка, который состоялся 18 июня в Японском колледже иностранных языков (JCFL) в Токио.

Кандидаты из 35 населенных пунктов Японии - это те, кто изучает или выполняет работу, связанную с вьетнамским языком, например, студенты, изучающие вьетнамский язык в университетах, переводчики, а также те, кто хочет познакомиться с Вьетнамом и вьетнамским народом, особенно с вьетнамской кухней.

Фудзино Масайоши, председатель ассоциации по обмену иностранными языками стран Юго-Восточной Азии в Японии, сказал, что тест привлек кандидатов со всей Японии. Еще одним положительным моментом является то, что многие кандидаты, сдав экзамен в 2022 году, продолжили регистрироваться на экзамен в этом году на более высоком уровне.

Это доказывает, что кандидаты продолжают совершенствовать свои знания вьетнамского языка.

Исе Йоджи, председатель некоммерческого образовательного фонда Bunsai Gakuen, сказал, что, по его мнению, число японцев, интересующихся Вьетнамом, будет продолжать расти, потому что деятельность по обмену и сотрудничеству между двумя странами расширяется. Хорошее впечатление от Вьетнама и его народа является для многих японцев мотивацией для изучения вьетнамского языка.

Экзамен на знание вьетнамского языка проводится ежегодно с целью стандартизации и популяризации вьетнамского языка в Японии. Как и планировалось, 7-й экзамен на знание вьетнамского языка состоится 16 июня 2024 года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

Подведены итоги работы по борьбе с коррупцией и негативными явлениями на провинциальном уровне

19 июня в здании ЦК КПВ прошла конференция по предварительному подведению итогов года деятельности Руководящих комитетов по борьбе с коррупцией и негативными явлениями провинций и городов центрального подчинения (Руководящий комитет на провинциальном уровне).
ПОДРОБНЕЕ

Top