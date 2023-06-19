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Почти 800 кандидатов присоединились к 6-му экзамену по вьетнамскому языку в Японии
Кандидаты из 35 населенных пунктов Японии - это те, кто изучает или выполняет работу, связанную с вьетнамским языком, например, студенты, изучающие вьетнамский язык в университетах, переводчики, а также те, кто хочет познакомиться с Вьетнамом и вьетнамским народом, особенно с вьетнамской кухней.
Фудзино Масайоши, председатель ассоциации по обмену иностранными языками стран Юго-Восточной Азии в Японии, сказал, что тест привлек кандидатов со всей Японии. Еще одним положительным моментом является то, что многие кандидаты, сдав экзамен в 2022 году, продолжили регистрироваться на экзамен в этом году на более высоком уровне.
Это доказывает, что кандидаты продолжают совершенствовать свои знания вьетнамского языка.
Исе Йоджи, председатель некоммерческого образовательного фонда Bunsai Gakuen, сказал, что, по его мнению, число японцев, интересующихся Вьетнамом, будет продолжать расти, потому что деятельность по обмену и сотрудничеству между двумя странами расширяется. Хорошее впечатление от Вьетнама и его народа является для многих японцев мотивацией для изучения вьетнамского языка.
Экзамен на знание вьетнамского языка проводится ежегодно с целью стандартизации и популяризации вьетнамского языка в Японии. Как и планировалось, 7-й экзамен на знание вьетнамского языка состоится 16 июня 2024 года.