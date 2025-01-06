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НОВОСТИ

Почти 76 180 предприятий возобновили работу в 2024 году

По данным Агентства по регистрации предприятий при Министерстве планирования и инвестиций, в 2024 году во Вьетнаме возобновили работу в общей сложности 76 179 предприятий. В среднем, 6 348 предприятий возобновляли свою деятельность каждый месяц.

Только в декабре по всей стране возобновили работу 8 843 предприятия, что на 14,8% больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, общее число новых предприятий и предприятий, возобновивших свою деятельность в 2024 году, достигло 233 419.

За год также было создано 157 240 новых предприятий, что на 1,39% меньше, чем в предыдущем году. За этот период в экономику дополнительно поступило 3,5 квадриллиона донгов (около 140,6 миллиарда долларов США) зарегистрированного капитала, что на 1,17% больше, чем в 2023 году.

Большинство вновь созданных предприятий - это малые предприятия с капиталом от менее 1 млрд до 10 млрд донгов, на долю которых приходится 145 464 предприятия (92,5%), что на 1,2% больше, чем в предыдущем году.

Новые фирмы в сфере услуг достигли 118 840, составив почти 75,6% от общего числа вновь созданных, что на 0,64% меньше, чем в прошлом году.

В промышленности и строительстве было создано 36 778 новых фирм, что на 3,42% меньше, чем в 2023 году.

Между тем, в 2024 году с рынка ушло 197 861 предприятие, большинство из которых предпочли временно приостановить свою деятельность. Только в декабре с рынка ушло 26 418 предприятий.

ВИА/ИЖВ

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