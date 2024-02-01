Почти 7,5 миллиона работников получают поддержку Tэт

Приготовление пирога чынг - типичного блюда на праздновании Нового года (Тэт) во Вьетнаме. Фото:ВИA

Общая сумма помощи составила более 4,24 триллиона донгов (173,7 миллиона долларов США), в том числе почти 1,8 триллиона донгов из негосударственных источников.



По данным VGCL, по случаю Tэт 2024 Всеобщая конфедерация труда Вьетнама (VGCL) и профсоюзы всех уровней скоординировали свои действия с Центральным комитетом и ведомствами Отечественного фронта Вьетнама, чтобы помочь 248 делегациям партии, государства, Национального собрания и правительства доставить подарки на Tэт 32200 работникам.



Профсоюзы на всех уровнях организовали 14 664 программы празднования Тэта, в которых приняли участие более 3 миллионов членов и работников. Более 1,8 млн членов профсоюзов и работников получили подарки на сумму более 1 трлн донгов в рамках этих программ.



По словам заместителя председателя VGCL Фан Ван Аня, для работников были организованы различные мероприятия, в том числе преподнесение подносов с пятью фруктами, конкурсы по приготовлению пирогов «чынг», розыгрыши призов, народные игры, юридические консультации, стенды «ноль-донгов», культурные и художественные мероприятия.



Кроме того, местные органы власти, подразделения и организации предоставили стипендии детям работников и детям из малообеспеченных семей.



Работникам, которые трудятся вдали от дома, были предоставлены бесплатные проездные билеты, чтобы они могли вернуться домой на празднование Тэта.



Более 162.800 членов профсоюзов и работников получили поддержку в виде билетов на поезда, автобусы и самолеты на сумму около 76 млрд донгов. Профсоюзы на всех уровнях организовали и скоординировали работу с учреждениями, подразделениями и работодателями, чтобы обеспечить 3382 бесплатные автобусные поездки, которые доставили более 112000 работников в родные города.