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Почти 7,5 миллиона работников получают поддержку Tэт

Согласно отчетам 74 из 82 населенных пунктов и подразделений по всей стране, около 7,5 миллионов членов профсоюзов и работников по всему Вьетнаму получили поддержку, чтобы лучше отметить Лунный Новый год (Тэт).

Приготовление пирога чынг - типичного блюда на праздновании Нового года (Тэт) во Вьетнаме. Фото:ВИA

Общая сумма помощи составила более 4,24 триллиона донгов (173,7 миллиона долларов США), в том числе почти 1,8 триллиона донгов из негосударственных источников.

По данным VGCL, по случаю Tэт 2024 Всеобщая конфедерация труда Вьетнама (VGCL) и профсоюзы всех уровней скоординировали свои действия с Центральным комитетом и ведомствами Отечественного фронта Вьетнама, чтобы помочь 248 делегациям партии, государства, Национального собрания и правительства доставить подарки на Tэт 32200 работникам.

Профсоюзы на всех уровнях организовали 14 664 программы празднования Тэта, в которых приняли участие более 3 миллионов членов и работников. Более 1,8 млн членов профсоюзов и работников получили подарки на сумму более 1 трлн донгов в рамках этих программ.

По словам заместителя председателя VGCL Фан Ван Аня, для работников были организованы различные мероприятия, в том числе преподнесение подносов с пятью фруктами, конкурсы по приготовлению пирогов «чынг», розыгрыши призов, народные игры, юридические консультации, стенды «ноль-донгов», культурные и художественные мероприятия.

Кроме того, местные органы власти, подразделения и организации предоставили стипендии детям работников и детям из малообеспеченных семей.

Работникам, которые трудятся вдали от дома, были предоставлены бесплатные проездные билеты, чтобы они могли вернуться домой на празднование Тэта.

Более 162.800 членов профсоюзов и работников получили поддержку в виде билетов на поезда, автобусы и самолеты на сумму около 76 млрд донгов. Профсоюзы на всех уровнях организовали и скоординировали работу с учреждениями, подразделениями и работодателями, чтобы обеспечить 3382 бесплатные автобусные поездки, которые доставили более 112000 работников в родные города.

ВИА/ИЖВ

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