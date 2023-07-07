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НОВОСТИ

Почти 72.300 рабочих отправлены за границу в первом полугодии прошлого года

В первой половине 2023 года Вьетнам отправил за границу почти 72.300 рабочих, что составляет 65,72% от плана на весь год и в 1,55 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В первой половине 2023 года Вьетнам отправил за границу почти 72.300 рабочих, что составляет 65,72% от плана на весь год и в 1,55 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Департамента зарубежной рабочей силы при Министерстве труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Япония была крупнейшим рынком, принявшим 34.508 вьетнамских рабочих за этот период, за ней следуют Тайвань (Китай) (31.538), Республика Корея (1.608) и Китай (902).

Только в июне за границу было отправлено 12. 649 рабочих, в основном в Японию и Тайвань.

В том же месяце министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама Дао Нгок Зунг и министр занятости и труда РК Ли Чжун Сик подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) об отправке и приеме вьетнамских рабочих для работы в РК в рамках программы «‎Система разрешений на трудоустройство»‎ (EPS).

Для вьетнамских рабочих РК является рынком с высоким уровнем дохода и близкой культурой, поэтому она привлекает многих работников из стран Юго-Восточной Азии. Средний доход работников в РК составляет от 1.500 до 2.000 долларов США в месяц. Программа EPS дает много высокодоходных рабочих мест для вьетнамских рабочих, а также способствует развитию РК.

На 2023 год страна поставила цель отправить за границу 110.000 рабочих.

ВИА/ИЖВ

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