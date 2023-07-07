НОВОСТИ
Почти 72.300 рабочих отправлены за границу в первом полугодии прошлого года
По данным Департамента зарубежной рабочей силы при Министерстве труда, инвалидов войны и социального обеспечения, Япония была крупнейшим рынком, принявшим 34.508 вьетнамских рабочих за этот период, за ней следуют Тайвань (Китай) (31.538), Республика Корея (1.608) и Китай (902).
Только в июне за границу было отправлено 12. 649 рабочих, в основном в Японию и Тайвань.
В том же месяце министр труда, инвалидов войны и социального обеспечения Вьетнама Дао Нгок Зунг и министр занятости и труда РК Ли Чжун Сик подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) об отправке и приеме вьетнамских рабочих для работы в РК в рамках программы «Система разрешений на трудоустройство» (EPS).
Для вьетнамских рабочих РК является рынком с высоким уровнем дохода и близкой культурой, поэтому она привлекает многих работников из стран Юго-Восточной Азии. Средний доход работников в РК составляет от 1.500 до 2.000 долларов США в месяц. Программа EPS дает много высокодоходных рабочих мест для вьетнамских рабочих, а также способствует развитию РК.
На 2023 год страна поставила цель отправить за границу 110.000 рабочих.