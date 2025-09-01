НОВОСТИ
Почти 5,69 трлн донгов подарков ко Дню независимости вручены гражданам Вьетнама
Местные органы и подразделения, в том числе Государственное казначейство, прилагают усилия, концентрируют ресурсы и оперативно выполняют порученные задачи, обеспечивая вручение подарков гражданам ко 80-летию Августовской революции и Дня независимости. Это позволит народу встретить праздник ярко, полноценно, с радостью и гордостью за страну, уверенно вступающую в новый этап развития.
Ранее, 29 августа 2025 года, Министерство финансов издало документ № 13578/BTC-NSNN с инструкциями о вручении подарков гражданам по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Согласно документу, вручение подарков гражданам осуществляется по домохозяйствам. Граждане могут получить подарки в одной из двух форм: переводом на счёт получения социальных выплат, интегрированный в приложение электронного удостоверения личности (VNeID), либо наличными в пунктах выдачи, организованных на местах (в случае если у гражданина ещё не интегрирован счёт социальных выплат в приложении VNeID). Народные комитеты коммун определяют место вручения подарков, исходя из реальных условий, с приоритетом удобства для граждан. Вручение и получение подарков проводится с 30 августа и должно быть завершено до 2 сентября. В исключительных случаях подарки могут быть получены после этого срока, но не позднее 15 сентября. Министерство финансов также завершило распределение средств по местным органам для реализации этой значимой задачи.