Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Почти 5,69 трлн донгов подарков ко Дню независимости вручены гражданам Вьетнама

31 августа Государственное казначейство сообщило, что по состоянию на 13:30 сегодняшнего дня 1 929 из общего числа 3 321 коммуны уже получили средства и организовали вручение подарков ко Дню независимости гражданам, что составляет 58,08%, при этом выплачено 5,6871 трлн донгов, что соответствует 53,15% от запланированного объёма средств в 10,7003 трлн донгов.
  Жители коммуны Биньтхуан провинции Ламдонг приходят, чтобы пройти процедуру получения 100 000 донгов, пожертвованных партией и государством. Фото: ВИА  
Согласно отчётам, 11 из 34 провинций и городов Вьетнама завершили процесс получения средств и вручения подарков гражданам с уровнем выплат более 92% по числу коммун и объёму выделенных средств. В частности, провинции Бакнинь, Хынгйен и Куангчи полностью завершили перевод средств во все коммуны и 100% вручение подарков. Ряд других мест также в основном выполнили задачу: Дананг (91 из 94 коммун), Хатинь (65 из 69 коммун), Лайтяу (37 из 38 коммун), Лангшон (60 из 65 коммун), Лаокай (96 из 99 коммун), Нгеан (127 из 130 коммун), Тханьхоа (163 из 166 коммун)…

Местные органы и подразделения, в том числе Государственное казначейство, прилагают усилия, концентрируют ресурсы и оперативно выполняют порученные задачи, обеспечивая вручение подарков гражданам ко 80-летию Августовской революции и Дня независимости. Это позволит народу встретить праздник ярко, полноценно, с радостью и гордостью за страну, уверенно вступающую в новый этап развития.

Ранее, 29 августа 2025 года, Министерство финансов издало документ № 13578/BTC-NSNN с инструкциями о вручении подарков гражданам по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Согласно документу, вручение подарков гражданам осуществляется по домохозяйствам. Граждане могут получить подарки в одной из двух форм: переводом на счёт получения социальных выплат, интегрированный в приложение электронного удостоверения личности (VNeID), либо наличными в пунктах выдачи, организованных на местах (в случае если у гражданина ещё не интегрирован счёт социальных выплат в приложении VNeID). Народные комитеты коммун определяют место вручения подарков, исходя из реальных условий, с приоритетом удобства для граждан. Вручение и получение подарков проводится с 30 августа и должно быть завершено до 2 сентября. В исключительных случаях подарки могут быть получены после этого срока, но не позднее 15 сентября. Министерство финансов также завершило распределение средств по местным органам для реализации этой значимой задачи.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

По этому случаю Партия, Государство и народ Вьетнама передали народу Кубы в качестве первой партии гуманитарной помощи сумму в размере 385 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top