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Почти 42 000 человек, имеющих заслуги перед революцией получили жилищную поддержку в преддверии Дня инвалидов войны и павших бойцов
В соседней деревне Каай Хо Тхи Манг, пожилая женщина из этнического меньшинства Ванкьеу, недавно переехала в новый дом. "В сезон дождей я всегда боялась спать. Я никогда не думала, что буду жить в кирпичном доме с черепичной крышей", - сказала она.
В июле этого года в деревнях горной общины Куангчи раздаются звуки молотков и пил - строятся сотни новых домов. За каждой работой стоит история коллективных усилий чиновников, солдат, членов молодежного союза и соседей, которые объединились, чтобы построить теплые, достойные дома для нуждающихся.
Тем временем в северной провинции Туенкуанг после проливных дождей в начале месяца Лам Тхи Тханг из общины Хоаан получила гораздо больше ценностей, чем прочно построенный дом. Ее новый дом был построен всего за два месяца в рамках местной кампании по ликвидации небезопасных домов. «Я глубоко благодарна партии, государству, местным властям и общине», - сказала она.
Каждый недавно построенный дом — это нечто большее, чем просто крыша над головой, это символ национальной благодарности и сострадания общества, отражающий вьетнамскую ценность “помнить об источнике, когда пьешь воду”.
Общенациональная кампания по ликвидации некачественного жилья проводится в срочном порядке и сплоченно. По состоянию на 19 июля почти 42 000 семей, имеющих заслуги перед революцией, получили жилищную помощь. Из них 35 031 дом уже построен, а 6 812 находятся на завершающей стадии строительства. Ожидается, что строительство будет завершено до Дня инвалидов войны и павших бойцов, который отмечается 27 июля.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерства и провинции выполнить задачу по ликвидации аварийных домов по всей стране к 31 августа, а оказание поддержки людям, имеющим заслуги перед революцией и семьям погибших должно быть завершено до 24 июля.
Нгуен Ши Зунг, член политического консультативного совета при премьер-министре, сказал: “Это не просто политика, это национальная миссия. Это призыв к действию для каждого человека и организации. Никакой вклад не бывает слишком мал, когда он исходит от чистого сердца”.