Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Почти 4.000 тонн груза прошли через международный пограничный пункт пропуска Монгкай

По данным правления международного пограничного пункта пропуска Монгкай, за первые два дня 2023 года около 4.000 тонн груза прошли таможенное оформление в районе Хайен города Монгкай в северной провинции Куангнинь. По данным правления международного пограничного пункта пропуска Монгкай, за первые два дня 2023 года около 4.000 тонн груза прошли таможенное оформление в районе Хайен города Монгкай в северной провинции Куангнинь.

Из общего объема на китайскую сторону было экспортировано 3.316 тонн товаров, в основном сельскохозяйственной и рыбной продукции. При этом было импортировано 527 тонн товаров.

3 января мост Баклуан 2 откроется для автомобилей. Местные власти подготовили меры по профилактике и контролю COVID-19 для обеспечения безопасности.

Ранее, 31 декабря, по пограничному мосту в Хаййене прошли 187 транспортных средств, перевезших 2.108 тонн грузов в Китай, и 94 других, перевозивших 298 тонн грузов во Вьетнам./.

ВИА/ИЖВ

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