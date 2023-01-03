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Почти 4.000 тонн груза прошли через международный пограничный пункт пропуска Монгкай
Из общего объема на китайскую сторону было экспортировано 3.316 тонн товаров, в основном сельскохозяйственной и рыбной продукции. При этом было импортировано 527 тонн товаров.
3 января мост Баклуан 2 откроется для автомобилей. Местные власти подготовили меры по профилактике и контролю COVID-19 для обеспечения безопасности.
Ранее, 31 декабря, по пограничному мосту в Хаййене прошли 187 транспортных средств, перевезших 2.108 тонн грузов в Китай, и 94 других, перевозивших 298 тонн грузов во Вьетнам./.