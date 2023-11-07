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Почти 3,9 трлн донгов выделится для развития водно-транспортных и логистических коридоров на юге Вьетнама

Минтранс Вьетнама на днях утвердил проект «Развитие водно-транспортных и логистических коридоров на юге страны» с объемом инвестиций в размере почти 3,9 трлн донгов. В интервью корреспонденту ВИА, директор комитета по управлению водно-транспортными проектами Зыонг Тхань Хынг сообщил, что Минтранс Вьетнама на днях утвердил проект «Развитие водно-транспортных и логистических коридоров на юге страны» с объемом инвестиций в размере почти 3,9 трлн донгов.

По его словам, этот проект с использованием кредитов Всемирного банка был одобрен Премьер-министром Вьетнама в Постановлении №931/QD-TTg от 4 августа 2022 года. Это важный и актуальный проект в области внутреннего водного транспорта, поэтому приоритет отдается использованию инвестиций иностранных партнеров для его реализации.

Данный проект направлен на совершенствование инфраструктуры, сокращение пробок и снижение числа аварий, уменьшение затрат на перевозку грузов водным путем за счет модернизации транспортного коридора «Восток-Запад», соединяющего дельту Меконга, и улучшения транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего юго-восточный регион Вьетнама и портовый комплекс Каймеп-Тхивай

По оценке специалистов по транспорту, хотя мультимодальные перевозки в юго-восточном регионе страны (коридор «Север-Юг») в настоящее время довольно эффективно осуществляются с большим количеством контейнеров, сами контейнерные перевозки в дельте Меконга (коридор «Восток-Запад») по-прежнему остаются очень скромными, на их долю приходится менее 2% объема перевозок грузов.

Реализация данного проекта позволит устранить узкие места коридора «Восток-Запад», который проходит через реку Хау (в городе Кантхо), реку Чаон, реку Мангтхит, реку Кочиен, канал Чолать, реку Тьен, канал Кихон, канал Чогао, канал Ла, реку Вамко, канал Нуокман, реку Канжуок и реку Соайрап (в городе Хошимин), а также преодолеть узкие места коридора «Север-Юг», который проходит через реки Донгнай (в одноименном порту), Нябе, Лонгтау, Донгчань, Таккуа, Гозя и Тхивай (в портовом комплексе Каймеп-Тхивай).

Как отмечает руководство Министерства транспорта и путей сообщения Вьетнама, реализация этого проекта будет способствовать повышению эффективности и обеспечению безопасности двух ключевых внутренних водных путей в дельте Меконга и юго-восточном регионе страны. Проект также позволит улучшить движение на путях из дельты Меконга, а также из индустриальных парков провинций Биньзыонг и Донгнай, соединяющихся с городом Хошимин и глубоководными торговыми портами вдоль реки Тхивай.

Помимо этого, проект поспособствует совершенствованию транспортной инфраструктуры и сокращению пробок на ключевых путях и затрат на перевозки грузов, а также ликвидации голода и бедности, социально-экономическому развитию, обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности пограничных районов провинций дельты Меконга и юго-восточной части Вьетнама.

Общая сумма проекта «Развитие водно-транспортных и логистических коридоров на юге Вьетнама» составляет почти 3,9 трлн донгов ($163,34 млн). При этом более 2,55 трлн донгов ($106,96 млн) – кредиты Всемирного банка, 13,9 млрд донгов ($0,58 млн) – безвозмездная помощь правительства Австралии, а остальные средства в размере более 1,33 трлн донгов ($55,79 млн) выделяются из бюджета Вьетнама.

Ожидается, что проект будет осуществляться сразу после вступления в силу договоров о его финансировании в период с 2023 по 2027 год.

ВИА/ИЖВ

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