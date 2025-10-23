Почти 300 спортсменов приняли участие в международном турнире по бадминтону в провинции Ниньбинь

Турнир проводится Департаментом культуры и спорта провинции Ниньбинь совместно с Федерацией бадминтона Вьетнама и относится к международным соревнованиям второго уровня под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).



В этом году соревнования объединили спортсменов из 19 стран и территорий, включая Австралию, Канаду, США, Германию, Острова Кука, Индонезию, Индию, Японию, Казахстан, Лаос, Малайзию, Мьянму, КНДР, Сингапур, Таиланд, Тайвань (Китай), ОАЭ, Венесуэлу и страну-хозяйку Вьетнам.



Матчи проходят в пяти категориях: одиночный разряд среди мужчин и женщин, парный разряд среди мужчин и женщин, а также смешанные пары.



Турнир является важной возможностью для спортсменов получить международный опыт, заработать рейтинговые очки BWF и улучшить свои позиции в мировом рейтинге. Кроме того, соревнования способствуют обмену опытом, укреплению спортивного духа и дружбы между участниками, а также развитию бадминтона во Вьетнаме и в целом в международном спортивном сообществе.



Нгуен Мань Кыонг, заместитель директора Департамента культуры и спорта провинции Ниньбинь, отметил, что это мероприятие является не только спортивным праздником, но и возможностью продемонстрировать красоту природных пейзажей Ниньбиня и гостеприимство вьетнамского народа.



Турнир обещает захватывающие и высококлассные поединки и представляет собой значимое событие, направленное на то, чтобы познакомить международных друзей и гостей с природой и людьми Ниньбиня.