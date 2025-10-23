Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Почти 300 спортсменов приняли участие в международном турнире по бадминтону в провинции Ниньбинь

Международная серия LI-NING Vietnam 2025 открылась 21 октября в провинции Ниньбинь, собрав почти 300 спортсменов.

Турнир проводится Департаментом культуры и спорта провинции Ниньбинь совместно с Федерацией бадминтона Вьетнама и относится к международным соревнованиям второго уровня под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).

В этом году соревнования объединили спортсменов из 19 стран и территорий, включая Австралию, Канаду, США, Германию, Острова Кука, Индонезию, Индию, Японию, Казахстан, Лаос, Малайзию, Мьянму, КНДР, Сингапур, Таиланд, Тайвань (Китай), ОАЭ, Венесуэлу и страну-хозяйку Вьетнам.

Матчи проходят в пяти категориях: одиночный разряд среди мужчин и женщин, парный разряд среди мужчин и женщин, а также смешанные пары.

Турнир является важной возможностью для спортсменов получить международный опыт, заработать рейтинговые очки BWF и улучшить свои позиции в мировом рейтинге. Кроме того, соревнования способствуют обмену опытом, укреплению спортивного духа и дружбы между участниками, а также развитию бадминтона во Вьетнаме и в целом в международном спортивном сообществе.

Нгуен Мань Кыонг, заместитель директора Департамента культуры и спорта провинции Ниньбинь, отметил, что это мероприятие является не только спортивным праздником, но и возможностью продемонстрировать красоту природных пейзажей Ниньбиня и гостеприимство вьетнамского народа.

Турнир обещает захватывающие и высококлассные поединки и представляет собой значимое событие, направленное на то, чтобы познакомить международных друзей и гостей с природой и людьми Ниньбиня.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам посетил Университет Аалто и встретился со вьетнамскими студентами, обучающимися в Финляндии

В рамках официального визита в Финляндию днём 22 октября (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и сопровождающая его высокопоставленная делегация Вьетнама посетили Университет Аалто.
ПОДРОБНЕЕ

Top