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НОВОСТИ

Почти 22 800 предприятий возобновили работу в январе

По данным Главного статистического управления, в январе было зарегистрировано рекордное количество предприятий, возобновивших свою деятельность: почти 22 800 предприятий вернулись на рынок. Этот показатель превзошел предыдущий пик в 19 100 предприятий, зафиксированный в январе 2022 года.

Однако количество вновь созданных предприятий в январе резко сократилось по сравнению с тем же периодом 2024 года: было зарегистрировано почти 10 700 новых предприятий, что означает снижение на 30,3 %.

Общий зарегистрированный капитал вновь созданных предприятий в этом месяце достиг почти 94,1 трлн донгов (3,7 млрд долларов США), снизившись на 39,3% по сравнению с прошлым годом.

При этом число зарегистрированных работников также сократилось на 22,3% и составило около 81 500 человек.

Всего в прошлом месяце на рынок вышло или вернулось более 33 400 предприятий. В этом месяце более 52 800 предприятий зарегистрировались для приостановки деятельности на определенное время, что более чем в 12,6 раза превышает показатель предыдущего месяца и на 20,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Почти 3 500 предприятий прекратили свою деятельность, ожидая процедуры ликвидации, а 2 021 предприятие завершило процедуру ликвидации.

Примечательно, что значительная часть временно приостановленных предприятий была относительно новой: 20 893 предприятия (39,6%) работали менее пяти лет. Кроме того, 47 617 предприятий (90,2%) были малыми предприятиями с уставным капиталом менее 10 млрд донгов.

ИЖВ/ВИА

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