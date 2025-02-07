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Почти 22 800 предприятий возобновили работу в январе
Однако количество вновь созданных предприятий в январе резко сократилось по сравнению с тем же периодом 2024 года: было зарегистрировано почти 10 700 новых предприятий, что означает снижение на 30,3 %.
Общий зарегистрированный капитал вновь созданных предприятий в этом месяце достиг почти 94,1 трлн донгов (3,7 млрд долларов США), снизившись на 39,3% по сравнению с прошлым годом.
При этом число зарегистрированных работников также сократилось на 22,3% и составило около 81 500 человек.
Всего в прошлом месяце на рынок вышло или вернулось более 33 400 предприятий. В этом месяце более 52 800 предприятий зарегистрировались для приостановки деятельности на определенное время, что более чем в 12,6 раза превышает показатель предыдущего месяца и на 20,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Почти 3 500 предприятий прекратили свою деятельность, ожидая процедуры ликвидации, а 2 021 предприятие завершило процедуру ликвидации.
Примечательно, что значительная часть временно приостановленных предприятий была относительно новой: 20 893 предприятия (39,6%) работали менее пяти лет. Кроме того, 47 617 предприятий (90,2%) были малыми предприятиями с уставным капиталом менее 10 млрд донгов.