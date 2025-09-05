НОВОСТИ
Почти 1,8 миллиона пассажиров пользуются ханойским метро во время празднования Национального дня
Только 1 сентября линия 2A установила новый рекорд, перевезя более 165 000 пассажиров за один день - это самый высокий показатель суточной перевозки с момента ввода линии в эксплуатацию. Этот рубеж подчеркнул возрастающую роль метро в снижении загруженности дорог и обеспечении бесперебойного движения во время крупных общественных мероприятий.
Чтобы распространить послание «Безопасность - Удобство – Экологичность», компания Hanoi Metro совместно с партнёрами, включая Grab, VietABank, Coca-Cola, Banh Mi Pho, Bao Ngoc, а также общества Красного Креста Вьетнама и Ханоя, организовала акции поддержки для пассажиров. С 30 августа по 2 сентября было бесплатно роздано почти 40 000 бутылок воды и более 2 000 порций хлеба и кондитерских изделий.
Отмечая положительные результаты, компания также принесла извинения пассажирам за недостатки в часы пик, когда резко возрастал спрос, и пообещала продолжать повышать качество обслуживания.
В Ханойском метрополитене выразили надежду, что все больше жителей будут выбирать городскую железную дорогу для своих ежедневных поездок, подчеркнув, что это безопасный, удобный вариант, позволяющий экономить время, который способствует уменьшению пробок на дорогах, защите окружающей среды и строительству современной, цивилизованной столицы.