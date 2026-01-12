Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Почти 11 000 спортсменов приняли участие в 13-м Марафоне города Хошимин — 2026

Марафон города Хошимин 2026 года включал три дистанции — 42 км, 21 км и 10 км. В соревнованиях приняли участие около 11 000 спортсменов из 75 стран и территорий, которые боролись за призовые места.

Утром 11 января Департамент культуры и спорта города Хошимин совместно с Городской федерацией лёгкой атлетики и компанией Pulse Active организовали 13-й Марафон города Хошимин 2026 года на улице Ле Зуан (в районе парка 30/4, квартал Сайгон). В соревнованиях приняли участие около 11 000 спортсменов из 75 стран и территорий, которые боролись за призовые места.

На церемонии награждения Нгуен Нам Нян, заместитель директора Департамента культуры и спорта города Хошимин, глава Организационного комитета, отметил, что нынешний марафон вновь продемонстрировал впечатляющие показатели. В частности, только на дистанции 42 км зарегистрировались более 2 300 спортсменов, что свидетельствует о стремительном развитии и всё более широком распространении марафонского движения.

Наряду с этим организация стартовой и финишной зон в самом центре города стала серьёзным вызовом для оргкомитета, но одновременно сформировала уникальную особенность Марафона города Хошимин, позволив спортсменам не только соревноваться, но и прочувствовать ритм современной городской жизни и культурную самобытность мегаполиса.

По информации Организационного комитета, в этом году в управлении и проведении соревнований были широко применены технологические решения. Вся деятельность марафона осуществлялась на единой централизованной системе, обеспечивающей обновление информации в режиме реального времени, поддержку мониторинга и оперативное реагирование на возникающие ситуации, особенно медицинские инциденты, а также служащей основой для обобщения, оценки и повышения качества организации соревнований.

Марафон города Хошимин 2026 года включал три дистанции — 42 км, 21 км и 10 км, старт которых состоялся соответственно в 3:00, 3:30 и 5:00. Маршрут пролегал по многим знаковым улицам и достопримечательностям города, таким как Собор Нотр-Дам, Городской театр, здание Народного комитета города, флагшток Тху Нгы, мост Ба Сон и новый городской район Тхутхием.

ИЖВ/ВИА

