Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь представит многочисленные фрагменты мировых классических произведений на сцене Театра Хогыом (Фото: ВИА)

В рамках визита ведущие балетные артисты, оперные солисты и выдающиеся музыканты театра представят программу «Bella Belarus: Шедевры оперы и балета».

Концертная программа задумана как яркая панорама, объединяющая лучшие образцы европейской классической музыки. В неё войдут знаменитые фрагменты оперных произведений и бессмертные арии, такие как «Nessun dorma» Джакомо Пуччини, «La donna è mobile» Джузеппе Верди, «Habanera» Жорж Бизе, а также классические балетные сцены из «Лебединого озера» и «Дон Кихота».

Помимо хорошо знакомых ценителям академического искусства произведений, программа представит и номера с ярко выраженным белорусским и восточноевропейским колоритом, такие как Ария Ирины из оперы «Серая легенда» Дмитрия Смольского, «Романс» Георгия Свиридова, «O surdato ’nnammurato» (музыка Энрико Каннио, слова Аньелло Калифано), что придаёт программе художественное разнообразие и глубину.

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь является ведущим академическим театром Беларуси, одним из старейших и важнейших культурных символов страны. Основанный в 1933 году, он быстро стал знаковым архитектурным объектом столицы — Минска. За годы развития театр был модернизирован и сегодня считается одним из лучших в Европе.

Программа «Bella Belarus: Шедевры оперы и балета» с участием почти 100 белорусских артистов на сцене Театра Хогыом обещает стать ярким культурным событием, предоставив зрителям во Вьетнаме уникальную возможность прикоснуться к мировым шедеврам оперы и балета в исполнении одного из самых известных театров Восточной Европы.