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Почётные консулы — «продолжение руки» внешнеполитической системы Вьетнама
Министр Ле Хоай Чунг тепло поздравил участников с успешным проведением Второй конференции почётных консулов Вьетнама за рубежом и выразил искреннюю благодарность почётным консулам за их многолетний самоотверженный вклад в защиту граждан, развитие торговли, инвестиций, образования, туризма и культурных обменов.
Министр подчеркнул, что почётные консулы являются особой частью внешнеполитического механизма страны и представляют собой незаменимое «продолжение руки» внешнеполитической системы Вьетнама.
По этому случаю министр Ле Хоай Чунг представил общий обзор выдающихся достижений Вьетнама за 40 лет политики обновления, проводимой с 1986 года. В настоящее время Вьетнам установил дипломатические отношения со 194 государствами, сформировал отношения стратегического и всеобъемлющего партнёрства с 45 странами, включая все пять постоянных членов Совета Безопасности ООН.
В экономической сфере Вьетнам вошёл в число 32 крупнейших экономик мира, участвует в 17 соглашениях о свободной торговле (ССТ), объединяющих партнёров, на долю которых приходится около 95 % мирового ВВП. По итогам текущего года объём внешней торговли, как ожидается, превысит 1 трлн долларов США, что позволит Вьетнаму сохранить третье место среди стран АСЕАН по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Особенно значительных результатов страна добилась в сокращении бедности: доля малоимущих домохозяйств снизилась с 60–70 % в 1986 году до 1,3 % по многомерному критерию бедности, который является более строгим, чем стандарт ООН.
Наряду с достигнутыми успехами министр отметил и существующие вызовы, включая недостаточное качество человеческих ресурсов, преобладание сборочного производства и относительно низкую стоимость рабочей силы. Именно поэтому Вьетнам активно переходит к новой модели экономического роста, основанной на науке и технологиях, инновациях, цифровой трансформации и «зелёном» развитии.
Министр подчеркнул две долгосрочные цели развития страны: к 2030 году завершить индустриализацию и обеспечить устойчивый уровень доходов выше среднего, а к 2045 году стать развитым государством с высоким уровнем доходов.
Для достижения этих целей министр предложил почётным консулам сосредоточить усилия на трёх основных направлениях.
Во-первых, активно изучать и глубоко понимать руководящие принципы и политику Вьетнама, особенно в области торговли, социально-экономического развития и цифровой трансформации, чтобы эффективно выполнять обязанности почётных консулов.
Во-вторых, содействовать укреплению взаимопонимания и развитию практического сотрудничества, выступать связующим звеном в укреплении стратегического доверия, выявлять и привлекать во Вьетнам наиболее востребованные международные ресурсы, прежде всего «зелёные» и высокие технологии, а также финансовые ресурсы.
В-третьих, активнее популяризировать исторические и культурные ценности Вьетнама, содействовать народным обменам и продолжать работу по защите законных прав и интересов граждан и юридических лиц Вьетнама в государствах пребывания.
Министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Министерство иностранных дел, прежде всего Консульский департамент и загранучреждения Вьетнама, будут и впредь сопровождать деятельность почётных консулов, поддерживать бесперебойные каналы связи и своевременно оказывать необходимую помощь для устранения возникающих трудностей, создавая максимально благоприятные условия для выполнения ими своей высокой миссии.
Встреча завершила цикл мероприятий Второй конференции почётных консулов Вьетнама за рубежом, открыв новую страницу динамичного и практического сотрудничества.