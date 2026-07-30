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Почётные консулы способствуют расширению дипломатического присутствия Вьетнама в новую эпоху

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила значительный вклад, который почётные консулы Вьетнама вносили на протяжении многих лет, особенно в защиту прав и законных интересов вьетнамских граждан и юридических лиц за рубежом, а также в продвижение международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества Вьетнама.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман (слева) принимает почетного консула Вьетнама в Турине Сандру Скальотти. Фото: ВИА  
Выступая перед представителями СМИ в преддверии второй Конференции почётных консулов Вьетнама в провинции Куангнинь, Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула возрастающую роль сети почётных консулов в продвижении дипломатической деятельности Вьетнама.

Она отметила, что Вьетнам официально учредил институт почётных консулов в 1994 году в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В настоящее время страна имеет 48 почётных консулов в 35 государствах на всех континентах.

В отличие от штатных консульских сотрудников, почётными консулами преимущественно становятся авторитетные представители деловых кругов. На добровольной основе и за счёт собственных ресурсов они оказывают содействие консульским учреждениям, помогают гражданам и участвуют в защите их законных интересов. Многие из них непрерывно исполняют свои обязанности на протяжении 12 лет. Поскольку почётные консулы преимущественно работают в районах, где отсутствуют дипломатические представительства Вьетнама, они фактически расширяют присутствие страны за рубежом. Помимо помощи гражданам и предприятиям, они способствуют развитию связей и сотрудничества между Вьетнамом и государствами пребывания.

В период таких кризисов, как пандемия COVID-19 и конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, почётные консулы тесно взаимодействовали с Министерством иностранных дел и представительствами Вьетнама за рубежом, своевременно оказывая помощь и обеспечивая защиту граждан Вьетнама.

Благодаря широким связям и авторитету на местах они также играют важную роль в продвижении экономического сотрудничества, помогая вьетнамским предприятиям осваивать новые рынки, устанавливая связи между международными корпорациями и вьетнамскими местными органами власти и предприятиями, а также содействуя привлечению качественных инвестиций в приоритетные отрасли, включая высокие технологии, зелёный переход, возобновляемую энергетику и высокотехнологичное сельское хозяйство.

Они также содействуют продвижению образа Вьетнама как страны с богатым культурным наследием, которая модернизируется, углубляет международную интеграцию и вносит всё более значительный вклад в деятельность мирового сообщества.

Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что вторая Конференция почётных консулов Вьетнама, которая состоится в провинции Куангнинь в июле 2026 года, станет первой очной встречей представителей этой сети на территории Вьетнама. Мероприятие пройдёт вскоре после успешного XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, определившего новое видение развития страны, и непосредственно перед 33-й Дипломатической конференцией.

По её словам, это не просто очередная рабочая встреча. Конференция призвана отметить практический вклад почётных консулов, а также определить ожидания и задачи, направленные на повышение эффективности их деятельности и укрепление результативности всей сети почётных консулов.

Она выразила уверенность в том, что конференция откроет новую главу сотрудничества и позволит сети почётных консулов Вьетнама в ближайшие годы вносить ещё более значительный вклад в дипломатическую деятельность и развитие страны.

ИЖВ/ВИА

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