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Почётные консулы способствуют расширению дипломатического присутствия Вьетнама в новую эпоху
Она отметила, что Вьетнам официально учредил институт почётных консулов в 1994 году в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В настоящее время страна имеет 48 почётных консулов в 35 государствах на всех континентах.
В отличие от штатных консульских сотрудников, почётными консулами преимущественно становятся авторитетные представители деловых кругов. На добровольной основе и за счёт собственных ресурсов они оказывают содействие консульским учреждениям, помогают гражданам и участвуют в защите их законных интересов. Многие из них непрерывно исполняют свои обязанности на протяжении 12 лет. Поскольку почётные консулы преимущественно работают в районах, где отсутствуют дипломатические представительства Вьетнама, они фактически расширяют присутствие страны за рубежом. Помимо помощи гражданам и предприятиям, они способствуют развитию связей и сотрудничества между Вьетнамом и государствами пребывания.
В период таких кризисов, как пандемия COVID-19 и конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, почётные консулы тесно взаимодействовали с Министерством иностранных дел и представительствами Вьетнама за рубежом, своевременно оказывая помощь и обеспечивая защиту граждан Вьетнама.
Благодаря широким связям и авторитету на местах они также играют важную роль в продвижении экономического сотрудничества, помогая вьетнамским предприятиям осваивать новые рынки, устанавливая связи между международными корпорациями и вьетнамскими местными органами власти и предприятиями, а также содействуя привлечению качественных инвестиций в приоритетные отрасли, включая высокие технологии, зелёный переход, возобновляемую энергетику и высокотехнологичное сельское хозяйство.
Они также содействуют продвижению образа Вьетнама как страны с богатым культурным наследием, которая модернизируется, углубляет международную интеграцию и вносит всё более значительный вклад в деятельность мирового сообщества.
Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что вторая Конференция почётных консулов Вьетнама, которая состоится в провинции Куангнинь в июле 2026 года, станет первой очной встречей представителей этой сети на территории Вьетнама. Мероприятие пройдёт вскоре после успешного XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, определившего новое видение развития страны, и непосредственно перед 33-й Дипломатической конференцией.
По её словам, это не просто очередная рабочая встреча. Конференция призвана отметить практический вклад почётных консулов, а также определить ожидания и задачи, направленные на повышение эффективности их деятельности и укрепление результативности всей сети почётных консулов.
Она выразила уверенность в том, что конференция откроет новую главу сотрудничества и позволит сети почётных консулов Вьетнама в ближайшие годы вносить ещё более значительный вклад в дипломатическую деятельность и развитие страны.