Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Почему вьетнамцы украшают свои дома персиками, абрикосами и кумкватами во время Тэта?

С наступлением Нового года по лунному календарю вьетнамцы часто покупают декоративные растения, такие как персики, абрикосы и кумкваты, чтобы украсить ими свои дома и пожелать своим семьям удачи и процветания.
  Цветки персика – незаменимый цветок Тэт и весны. Фото: Чан Хиеу/ИЖВ  
Вьетнамцы не случайно выбрали персики, абрикосы и кумкваты в качестве основных декоративных растений для традиционного новогоднего праздника – Тэта. Этот обычай соблюдается во вьетнамских семьях уже тысячи лет, но мало кто знает о значении каждого вида этих деревьев.

Персиковое дерево – символ процветания и развития

Персиковое дерево часто выбирают для украшения домов во время Нового года по лунному календарю. Персиковые цветы считаются священным символом процветания и плодородия.

Плоды персика символизируют долголетие и призваны дарить членам семьи новые годы жизни.

Кроме того, персиковые цветы симолизируют романтику и развитие, поэтому они также подходят для молодых людей, ищущих свою любовь.

Желтый абрикос – символ богатства и удачи

Цветы персика в новогодние дни пользуются популярностью на севере Вьетнама, а желтый абрикос является символом Нового года по лунному календарю на юге страны. Цвет желтого абрикоса символизирует удачу, богатство и надежду.

Именно поэтому вьетнамские семьи охотно украшают свои дома цветущими абрикосовыми деревьями в надежде на то, что Новый год принесет им большую удачу, счастье, богатства и славу.

Существует древнее поверье, что если в одной из семей абрикосовое дерево даст цветы с 7-ю лепестками, то новый год принесет ей «большую удачу и процветание».

Также по древним представлениям, абрикосовое дерево символизирует все четыре лучших качества добродетельного человека: человечность, праведность, вежливость и мудрость.

Кумкват – символ изобилия и счастья

По древним представлениям вьетнамцев, дерево кумквата (или мандарина) символизирует обильный урожай, а также хорошее начало для нового года. Чем пышнее дерево, зеленее его листья и больше на нем плодов, тем лучше обещает быть новый год.

Плоды кумквата похожи на солнце и являются позитивным символом изобилия и счастья.

Кумкват в народных поверьях также символизирует здоровье, благополучие, долголетие и удачу в любви.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top