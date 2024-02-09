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Почему вьетнамцы украшают свои дома персиками, абрикосами и кумкватами во время Тэта?
Персиковое дерево – символ процветания и развития
Персиковое дерево часто выбирают для украшения домов во время Нового года по лунному календарю. Персиковые цветы считаются священным символом процветания и плодородия.
Плоды персика символизируют долголетие и призваны дарить членам семьи новые годы жизни.
Кроме того, персиковые цветы симолизируют романтику и развитие, поэтому они также подходят для молодых людей, ищущих свою любовь.
Желтый абрикос – символ богатства и удачи
Цветы персика в новогодние дни пользуются популярностью на севере Вьетнама, а желтый абрикос является символом Нового года по лунному календарю на юге страны. Цвет желтого абрикоса символизирует удачу, богатство и надежду.
Именно поэтому вьетнамские семьи охотно украшают свои дома цветущими абрикосовыми деревьями в надежде на то, что Новый год принесет им большую удачу, счастье, богатства и славу.
Существует древнее поверье, что если в одной из семей абрикосовое дерево даст цветы с 7-ю лепестками, то новый год принесет ей «большую удачу и процветание».
Также по древним представлениям, абрикосовое дерево символизирует все четыре лучших качества добродетельного человека: человечность, праведность, вежливость и мудрость.
Кумкват – символ изобилия и счастья
По древним представлениям вьетнамцев, дерево кумквата (или мандарина) символизирует обильный урожай, а также хорошее начало для нового года. Чем пышнее дерево, зеленее его листья и больше на нем плодов, тем лучше обещает быть новый год.
Плоды кумквата похожи на солнце и являются позитивным символом изобилия и счастья.
Кумкват в народных поверьях также символизирует здоровье, благополучие, долголетие и удачу в любви.