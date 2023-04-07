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НОВОСТИ

Похолодание обрушилось на северо-восточные и северо-центральные регионы

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с утра 7 апреля похолодание охватило северо-восточные провинции и некоторые районы северо-центральных провинций, в результате чего температура упала до 18-21 °C.
  Иллюстративное фото. Фото: ВИA  
По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, с утра 7 апреля похолодание охватило северо-восточные провинции и некоторые районы северо-центральных провинций, в результате чего температура упала до 18-21 °C.

В выходные дни в некоторых северных горных районах температура может опускаться ниже 17 °C.

С 8 по 9 апреля в северном регионе прогнозируются дожди, кратковременные ливни и грозы.

С 7 по 9 апреля в северо-центральных провинциях от Тханьхоа до Тхыатхиен- Хюэ прогнозируются кратковременные дожди, грозы, умеренные дожди, проливные дожди и сильный ветер.

По данным центра, грозы, сопровождающиеся штормами, молнией, градом и сильным ветром, могут повлиять на сельскохозяйственное производство, сломать деревья, повредить дома, дороги и инфраструктуру.

ВИА/ИЖВ

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