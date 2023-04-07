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Похолодание обрушилось на северо-восточные и северо-центральные регионы
В выходные дни в некоторых северных горных районах температура может опускаться ниже 17 °C.
С 8 по 9 апреля в северном регионе прогнозируются дожди, кратковременные ливни и грозы.
С 7 по 9 апреля в северо-центральных провинциях от Тханьхоа до Тхыатхиен- Хюэ прогнозируются кратковременные дожди, грозы, умеренные дожди, проливные дожди и сильный ветер.
По данным центра, грозы, сопровождающиеся штормами, молнией, градом и сильным ветром, могут повлиять на сельскохозяйственное производство, сломать деревья, повредить дома, дороги и инфраструктуру.