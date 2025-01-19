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НОВОСТИ

Потребление – основной двигатель экономического роста Вьетнама

Внутреннее потребление в 2024 году показало мощное восстановление, внеся весомый вклад в рост ВВП страны на уровне 7,09%. Общий объем розничных продаж товаров и услуг составил 6,39 квадриллиона донгов, увеличившись на 9% по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует об успехе в реализации Постановления № 01/NQ-CP правительства, направленного на развитие внутреннего рынка. Основными факторами, способствовавшими этим результатам, стали снижение НДС с 10% до 8% на ряд основных товаров, повышение базовой заработной платы с 1 июля 2024 года и рост объема импорта потребительских товаров на 20,6% по сравнению с 2023 годом. Особенно примечателен бурный рост туристической отрасли: более 17,5 миллиона международных туристов, что на 39,5% больше, чем в 2023 году, положительно повлияли на развитие гостиничного бизнеса, питания, транспорта и розничной торговли. По словам Динь Тхюи Фыонг, начальника отдела статистики торговли и услуг Генерального статистического управления, несмотря на позитивное восстановление, уровень роста потребления пока не достиг двухзначных показателей по сравнению с доковидным периодом. В 2024 году большая часть расходов населения (77%) пришлась на основные товары и услуги, в то время как затраты на развлечения, туризм и социальные услуги сократились.

В краткосрочной перспективе потребление остается одним из основных драйверов роста экономики, составляя около двух третей ВВП. Для поддержания восстановления правительство должно внедрять меры, стимулирующие конечное потребление, включая повышение доходов домохозяйств и расширение возможностей для поиска работы.

Электронная коммерция продолжает оставаться перспективной сферой, способствующей развитию внутреннего потребления. В 2024 году объем рынка электронной коммерции превысил 25 миллиардов долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 годом, и составил 9% от общего объема розничных продаж. По мнению Нгуен Ань Дыка, председателя Ассоциации ритейлеров, для достижения двухзначного роста ВВП необходимо сохранить темпы роста электронной коммерции на уровне 20% в течение следующих пяти лет.

Генеральное статистическое управление рекомендует правительству продолжить реализацию таких мер, как повышение базовой заработной платы, обеспечение стабильных поставок товаров к празднику Тэт, развитие программ цифровой интеграции спроса и предложения, а также активное продвижение туризма.

ИЖВ/ВИА

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