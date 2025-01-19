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Потребление – основной двигатель экономического роста Вьетнама
В краткосрочной перспективе потребление остается одним из основных драйверов роста экономики, составляя около двух третей ВВП. Для поддержания восстановления правительство должно внедрять меры, стимулирующие конечное потребление, включая повышение доходов домохозяйств и расширение возможностей для поиска работы.
Электронная коммерция продолжает оставаться перспективной сферой, способствующей развитию внутреннего потребления. В 2024 году объем рынка электронной коммерции превысил 25 миллиардов долларов США, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 годом, и составил 9% от общего объема розничных продаж. По мнению Нгуен Ань Дыка, председателя Ассоциации ритейлеров, для достижения двухзначного роста ВВП необходимо сохранить темпы роста электронной коммерции на уровне 20% в течение следующих пяти лет.
Генеральное статистическое управление рекомендует правительству продолжить реализацию таких мер, как повышение базовой заработной платы, обеспечение стабильных поставок товаров к празднику Тэт, развитие программ цифровой интеграции спроса и предложения, а также активное продвижение туризма.