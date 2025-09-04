Báo Ảnh Việt Nam

Потребление готовой стали за 7 месяцев выросло на 9%

На фоне стремительного восстановления экономики Вьетнама сталелитейная отрасль продолжает фиксировать положительные сигналы. По данным Вьетнамской ассоциации стали (VSA), за первые 7 месяцев 2025 года потребление готовой стали превысило 18,32 млн тонн, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в июле объем продаж составил более 2,6 млн тонн, увеличившись на 6%. Лидером стал строительный прокат – свыше 7,7 млн тонн (+14%) благодаря росту спроса со стороны инфраструктурных проектов.

Сильный рост внутреннего потребления

Согласно обновленным данным, в январе–июле 2025 года общее потребление готовой стали увеличилось примерно на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года – это позитивный шаг в условиях множества вызовов для экспорта. Особенно во 2-м квартале потребление достигло около 8,25 млн тонн, что на 10% выше, чем в предыдущем квартале, и почти на 9% выше уровня прошлого года. Эти показатели демонстрируют ярко выраженный сдвиг в сторону внутреннего рынка как «фундаментальной опоры», особенно в контексте восстановления экономики и развития инфраструктуры.

Строительная сталь – главный драйвер роста

Основным фактором роста стала строительная сталь: бум инвестиционных и строительных проектов вызвал резкий рост спроса. В 1-м квартале компания Хоафат зафиксировала увеличение продаж строительного проката на 25%, а VNSteel показала аналогичный рост в сегменте длинного проката – до 40%. Благодаря этому предприятия, такие как Ньанлуат, работающие в строительном секторе, получили возможность расширить предложение, эффективно удовлетворить внутренний спрос и оптимизировать цепочки логистики.

Экспорт стали замедляется

В то время как внутреннее потребление сохраняет уверенный рост, экспорт стали значительно сократился, главным образом из-за международных торговых барьеров. По данным VietnamBiz, объем экспорта за первые 5 месяцев года уменьшился примерно на 31%. Кроме того, отрасль испытывает давление со стороны глобальной волны антидемпинговых мер. Ключевые рынки – США и ЕС – усиливают протекционистскую политику, что вынуждает предприятия сосредоточиться на внутреннем рынке, где спрос восстанавливается стабильно.

Перспективы производства и потребления в 2025–2026 годах

Согласно прогнозам VSA, производство готовой стали в 2025–2026 годах достигнет 30–32 млн тонн, при этом внутренний спрос будет колебаться в пределах 21,5–22,5 млн тонн. Эксперты FPTS ожидают, что потребление стали внутри страны в 2025 году может увеличиться на 13,6%, до 23,8 млн тонн, а доля внутреннего рынка в общем объеме продаж превысит 73%. Это открывает большие возможности для компаний строительного сегмента, таких как Ньанлуат.

Влияние мирового рынка и торговой политики

Конкуренция со стороны дешевой китайской стали оказывает сильное давление на мировой рынок, тогда как США расширяют протекционистскую политику. По данным TCCT, экспорт стали из Вьетнама в 2025 году, как ожидается, вырастет всего на 2–3,5%, в то время как экспорт стали из Китая в январе–ноябре 2024 года увеличился на 22,6%. Однако при замедлении экспорта из Китая Вьетнам может воспользоваться ситуацией, чтобы расширить долю на отдельных рынках.

