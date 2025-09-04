НОВОСТИ
Потребление готовой стали за 7 месяцев выросло на 9%
Сильный рост внутреннего потребления
Согласно обновленным данным, в январе–июле 2025 года общее потребление готовой стали увеличилось примерно на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года – это позитивный шаг в условиях множества вызовов для экспорта. Особенно во 2-м квартале потребление достигло около 8,25 млн тонн, что на 10% выше, чем в предыдущем квартале, и почти на 9% выше уровня прошлого года. Эти показатели демонстрируют ярко выраженный сдвиг в сторону внутреннего рынка как «фундаментальной опоры», особенно в контексте восстановления экономики и развития инфраструктуры.
Строительная сталь – главный драйвер роста
Основным фактором роста стала строительная сталь: бум инвестиционных и строительных проектов вызвал резкий рост спроса. В 1-м квартале компания Хоафат зафиксировала увеличение продаж строительного проката на 25%, а VNSteel показала аналогичный рост в сегменте длинного проката – до 40%. Благодаря этому предприятия, такие как Ньанлуат, работающие в строительном секторе, получили возможность расширить предложение, эффективно удовлетворить внутренний спрос и оптимизировать цепочки логистики.
Экспорт стали замедляется
В то время как внутреннее потребление сохраняет уверенный рост, экспорт стали значительно сократился, главным образом из-за международных торговых барьеров. По данным VietnamBiz, объем экспорта за первые 5 месяцев года уменьшился примерно на 31%. Кроме того, отрасль испытывает давление со стороны глобальной волны антидемпинговых мер. Ключевые рынки – США и ЕС – усиливают протекционистскую политику, что вынуждает предприятия сосредоточиться на внутреннем рынке, где спрос восстанавливается стабильно.
Перспективы производства и потребления в 2025–2026 годах
Согласно прогнозам VSA, производство готовой стали в 2025–2026 годах достигнет 30–32 млн тонн, при этом внутренний спрос будет колебаться в пределах 21,5–22,5 млн тонн. Эксперты FPTS ожидают, что потребление стали внутри страны в 2025 году может увеличиться на 13,6%, до 23,8 млн тонн, а доля внутреннего рынка в общем объеме продаж превысит 73%. Это открывает большие возможности для компаний строительного сегмента, таких как Ньанлуат.
Влияние мирового рынка и торговой политики
Конкуренция со стороны дешевой китайской стали оказывает сильное давление на мировой рынок, тогда как США расширяют протекционистскую политику. По данным TCCT, экспорт стали из Вьетнама в 2025 году, как ожидается, вырастет всего на 2–3,5%, в то время как экспорт стали из Китая в январе–ноябре 2024 года увеличился на 22,6%. Однако при замедлении экспорта из Китая Вьетнам может воспользоваться ситуацией, чтобы расширить долю на отдельных рынках.