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Потребители по-прежнему отдают предпочтение пластиковым пакетам из-за экономической эффективности
Обычно экологически чистые продукты стоят в два раза дороже пластиковых, из-за чего потребители и малые предприятия неохотно используют первые.
Правительство поставило цель к 2025 году использовать в торговых центрах и супермаркетах 100% экологически чистых пластиковых пакетов и упаковки, а также обеспечить сбор, повторное использование, переработку и обработку 85% пластиковых отходов.
Столкнувшись с серьезной опасностью пластиковых отходов для окружающей среды, было издано множество юридических документов по этому вопросу.
В Ханое многим супермаркетам удалось сократить количество небиоразлагаемых пластиковых пакетов и заменить их на 100% биоразлагаемые пакеты и банановые листья. Однако количество продуктов, завернутых в банановые листья и биоразлагаемые пакеты, все еще скромно по сравнению с количеством товаров в продаже.
Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности и торговли Ханоя Чан Тхи Фыонг Лан сказала, что для поддержки бизнеса департамент будет продолжать предлагать механизмы и политику по внедрению и потреблению экологически чистых продуктов.
Это также будет способствовать развитию инфраструктуры, услуг по сбору и переработке трудноразлагаемых пластиковых отходов, одноразовых и неразлагаемых пластиковых пакетов; исследованию передовых механизмов передачи технологий для переработки трудноразлагаемых пластиковых отходов.
С середины 2021 года Институт стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды при Министерстве природных ресурсов и окружающей среды в сотрудничестве с Департаментом промышленности и торговли Ханоя призвал предприятия подписать обязательство присоединиться к Альянсу розничных торговцев по сокращению нейлоновых пакетов.
На данный момент 16 розничных компаний зарегистрировались для вступления в альянс и намерены совместно работать над сокращением количества пластиковых пакетов и одноразовых пластиковых изделий.
Представитель Central Retail Vietnam Group сообщил, что, являясь членом Альянса розничных торговцев по сокращению потребления пластиковых пакетов, все супермаркеты Central Retail больше не торгуют одноразовым пластиком, таким как трубы.
Вместо этого в супермаркетах компании на экспериментальной основе используются биоразлагаемые пластиковые пакеты, изготовленные из кукурузной муки и картофеля, чтобы помочь покупателям сопровождать супермаркет в деле защиты окружающей среды.