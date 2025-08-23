Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Потребители отдают предпочтение более экологичной электронной коммерции во Вьетнаме

Стремительный рост электронной коммерции во Вьетнаме принес неоспоримые удобства, но в то же время порождает растущие экологические проблемы - от чрезмерного количества пластиковой упаковки до увеличения выбросов в атмосферу при транспортировке. С ростом осведомленности потребителей и изменениями в политике в секторе растет стремление к более экологичным методам работы. В течение многих лет городские офисные работники, такие как Хоанг Тху Фыонг из ханойского района Батьмай, во многом полагались на онлайн-платформы для приобретения всего, от продуктов питания и косметики до предметов первой необходимости. Но большие объемы пластиковых контейнеров, коробок из пенополистирола и многослойной упаковки заставили многих пересмотреть свои потребительские привычки.

Опрос, проведенный в 2024 году Вьетнамской ассоциацией электронной коммерции (VECOM), показал, что 80% онлайн-покупателей считают электронную коммерцию вредной или очень вредной для окружающей среды, в то время как 21% считают, что ее негативное воздействие превосходит традиционную торговлю.

Ожидается, что в 2024 году вьетнамский рынок электронной коммерции, объем которого оценивается в 25 миллиардов долларов США и на который приходится 9% от общего объема розничных продаж, увеличится в четыре раза и достигнет 100 миллиардов долларов США к 2030 году. Однако этот рост связан с отходами: по оценкам WWF Вьетнама, только в 2023 году было использовано 332 000 тонн упаковки, в том числе 171 000 тонн пластика.

Если их не остановить, к 2030 году объем пластиковых отходов, связанных с электронной коммерцией, может достичь 800 000 тонн в год. Отчеты Google, Temasek и Bain & Company показывают, что оптимизация маршрутов доставки и использование упаковки, пригодной для вторичной переработки, могут сократить выбросы от электронной коммерции на 30-40%. Это требует совместных усилий государства, бизнеса и потребителей.

Опросы показывают, что 79% онлайн-покупателей ожидают, что правительство введет регулирование в отношении экологически чистой упаковки, 71% хотят, чтобы компании сообщали об экологичных вариантах, а 61% призывают к проведению более активных кампаний по информированию общественности.

Многие потребители уже начали меняться. Некоторые готовы переплачивать за бумажную или тканевую упаковку, в то время как другие предпочитают поставщиков, которые придерживаются принципов экологичности. Предприятия также реагируют на это: Viettel Post внедрила мобильные сортировочные центры для сокращения расстояния транспортировки и установила солнечные батареи на складах.

Транснациональные корпорации, такие как Nestlé, Coca-Cola и Tetra Pak, стремятся к экономии замкнутого цикла - от упаковки, пригодной для вторичной переработки, до энергоэффективных заводов. Министерство промышленности и торговли завершает работу над пересмотренным законом об электронной торговле, который, как ожидается, будет представлен на рассмотрение Национального собрания в 2025 году и который вводит требования “экологичности”.

Компании будут обязаны раскрывать информацию о своей приверженности экологичным стандартам, что позволит потребителям отслеживать эффективность работы. Эксперты подчеркивают, что выбор потребителя остается решающим фактором.

Каждое решение о выборе минимальной упаковки или переработанных материалов способствует сокращению количества отходов на миллионы тонн. Как подтвердил министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, целью Вьетнама является не просто быстрый рост электронной коммерции, но и устойчивое развитие, соответствующее его обязательствам по нулевому показателю к 2050 году.

ВИА/ИЖВ

