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Потребители меняют привычки, перекраивают розничный рынок
Г-жа Данг Тхуй Ха, северный директор NielsenIQ Vietnam, сказала, что потребители меняют тенденции потребительских закупок в сторону более устойчивого образа жизни, в том числе сокращают количество пластиковых отходов, покупают только действительно необходимые предметы или сортируют переработанные отходы.
Ключевыми факторами, определяющими покупательское поведение потребителей, являются: разумная цена, безопасность и гигиена, польза для здоровья, надежный бренд, устойчивость и экологичность ... Исходя из этого, предприятия розничной торговли могут применять ряд способов поощрения экологически чистого потребления.
Популярные варианты включают использование электромобилей для перевозки товаров, поставки органических продуктов, сокращения пищевых отходов или начисление баллов лояльности при покупке экологически чистых продуктов. при покупке экологически чистых продуктов.
В настоящее время потребители проявляют все больший интерес к разумному, устойчивому потреблению, а также к экологически чистым продуктам и услугам на всех этапах - от производства до потребления и использования продуктов.
За прошедшие годы сообщество откликалось на многие модели экологически чистого потребления, такие как: упаковка овощей, клубней и фруктов банановыми листьями; использоваить стеклянные бутылки с водой, бамбуковые или бумажные соломинки; использовать бумажные стаканчики вместо пластиковых, тканевые пакеты вместо пластиковых...
Северный директор NielsenIQ Vietnam сказал, что потребительский спрос является одной из трех движущих сил тенденции продвиженния устойчивого развития бизнеса.
Для производственных предприятий эксперт рекомендует, что необходимо проводить внутреннюю или третью стороннюю оценку плана действий по сокращению выбросов и эффективности его реализации. Замена и сведение к минимуму использования пластика в упаковке. Инвестиции, взятие на себя обязательства использовать устойчивую, экологически чистую энергию.
Наряду с этим необходимы инвестиции и разработка технологий для сбора данных об уровнях выбросов. Применение сенсорных технологий, искусственного интеллекта и автоматизации для улучшения цепочек поставок с целью уменьшения расточительства воды, энергии и сырья...
Др. Во Чи Тхань, директор Института исследований стратегии брендов и конкуренции - сказал, что все чаще упоминаются зеленые тенденции и устойчивое развитие.
Самая большая трудность бизнеса, особенно малого и среднего бизнеса, заключается в конфликте между двумя целями: прибылью и зеленым ростом. Большинству малых и средних предприятий не хватает капитала для инвестиций и развития экологически чистых продуктов.