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Потенциал роста для ведущих технологических предприятий
Считается, что технологические предприятия, особенно те, которые обладают богатыми финансовыми и человеческими ресурсами, имеют много возможностей для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку спрос на информационные технологии в мире остается высоким, а цифровая трансформация в стране активно происходит как в бизнес-секторе, так и в секторе государственного управления.
По оценкам немецкой компании Statista, специализирующейся на данных о рынках и потребителях, общие расходы на информационные технологии в 2022 и 2023 годах достигнут 1.280 млрд. долл. США и 1.392 млрд. долл. США соответственно, увеличившись на 7,9% и 8,8% благодаря возросшему спросу на программное обеспечение как услугу (SAAS) и облачные решения (Cloud solution).
Министерство информации и коммуникаций поставило цель, согласно которой к 2025 году во Вьетнаме будет 100.000 предприятий цифровых технологий, что на 56,25% больше, чем в 2021 году, и достигнет более 64.000 предприятий.
Рост сегмента экспорта программного обеспечения отечественных предприятий оставался положительным наряду с увеличением количества новых заключенных контрактов. Например, в FPT к концу августа 2022 года сегмент экспорта программного обеспечения продолжал активно расти с доходом в 11.731 млрд. донгов, что эквивалентно увеличению на 28,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Кроме того, цифровая трансформация в стране активно идет как в бизнес-секторе, так и в сфере государственного управления. Что касается бизнес-сектора, недавно Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и Государственный коммерческий акционерный банк Вьетнама (PVcombank) реализовали совместно с корпорацией CMC Technology Group проекты цифровой трансформации для поддержки работы предприятий. Корпорация FPT также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации с коммерческим акционерным банком Тien Phong, акционерным обществом Tan Long Group и акционерным обществом Flamingo Group.
В сфере государственного управления провинции Намдинь, Тхыатхьенхюэ, Дакнонг, Хажанг подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области комплексной цифровой трансформации с корпорацией FPT и CMC Technology Group. Ожидается, что сегмент телекоммуникаций будет устойчиво расти за счет роста абонентов широкополосного доступа в интернет на 8-10% и роста телевизионного сегмента в интернете.
Кроме того, прорывным шагом для телекоммуникационного бизнеса станет развитие мобильного широкополосного интернета, в том числе 4G-5G. Вьетнамская акционерная компания KB Securities (KBSV) считает, что в 2022 году предприятия информационных технологий продолжат поддерживать двузначный рост.
Прогнозируется, что расходы на цифровую трансформацию вырастут на 17,6 % в 2022 году, достигнув 1,8 трлн. долл. США, и продолжат устойчивый рост в регионе на уровне 16,6 % CAGR (среднегодовой темп роста) по сравнению с предыдущим годом в ближайшие три года.
Статистика HSBC Bank Vietnam показывает, что возрастная группа от 20 до 29 лет составляет 51% от общего числа программистов во Вьетнаме. В то же время стоимость разработки программного обеспечения программистами во Вьетнаме намного ниже, чем в других странах, всего около 18 долл. США в час, что составляет 64% от стоимости в азиатских странах и 10% в США.
Поэтому заказчики с крупных рынков, таких как США, Япония, ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC), выбрали Вьетнам как идеальное место для сотрудничества в области промышленного развития информационных технологий.