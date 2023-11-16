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Потенциал развития отношений между Вьетнамом и Италией
По ее словам, в Италии существует ряд стратегий по повышению осведомленности и реагирования на изменение климата. Она выразила желание сотрудничать и делиться с Вьетнамом опытом в деле реагирования к изменению климата.
В свою очередь, заместитель мэра города Генуя Паола Бордилли высоко оценила динамизм, достижения и потенциал развития Вьетнама. Она представила политику интернационализации, а также достижения в развитии морской экономики портового города Генуя. Она также выразила желание дальше продвигать сотрудничество с Вьетнамом в сфере инноваций и образования. В 2024 году итальянское правительство предоставит вьетнамским студентам 272 стипендии.
Заместитель мэра города Генуя Паола Бордилли также обсудила с послом Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынгом конкретные вопросы сотрудничества, такие как организация мероприятий по продвижению имиджа Вьетнама в Генуе, День вьетнамского кино, а также фотовыставки о стране и народе Вьетнама в общественных местах.
Со своей стороны, посол Зыонг Хай Хынг поделился мнением, что сторонам необходимо и дальше развивать двусторонние отношения. Он сообщил, что что в Геную приедет множество вьетнамских делегаций для поиска возможностей сотрудничества и выразил надежду, что власти Генуи также организуют и отправят делегации во Вьетнам в ближайшее время.
На Форуме возможностей инвестиционного бизнеса Вьетнам-Лигурия (Италия), совместно организованном посольством и Итальянско-вьетнамской торговой палатой 14 ноября, посол Зыонг Хай Хынг подтвердил, что посольство готово активно поддерживать лигурийские предприятия в ведении бизнеса с Вьетнамом. Он выразил желание, чтобы власти Лигурии уделяли больше внимания продвижению торговли, инвестициям, передачи технологий и образовательному сотрудничеству с Вьетнамом, а также поддержке Вьетнама в преобразовании экономики в направлении зеленой и устойчивой экономики.