Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Потенциал развития отношений между Вьетнамом и Италией

С 13 по 14 ноября в городе Генуя в рамках мероприятия «Год Вьетнама в Италии 2023 года», посольство Вьетнама в Италии организовало ряд культурных мероприятий и провело обмен мнениями с местными властями по политико-экономическим вопросам в сотрудничестве между странами. На встрече с послом Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынгом утром 13 ноября премьер-министр Генуи Синция Тереза Торрако подчеркнула, что, учитывая давнюю традиционную дружбу и солидарность, отношения между странами, в целом, и отношения между городом Генуя с Вьетнамом, в частности, обе стороны обладают большим потенциалом развития, создают условия для продвижения сотрудничества между друг другом в таких областях, как экономика и торговля, морские порты, морской транспорт, устойчивое сельское хозяйство и реагирование к изменению климата.

По ее словам, в Италии существует ряд стратегий по повышению осведомленности и реагирования на изменение климата. Она выразила желание сотрудничать и делиться с Вьетнамом опытом в деле реагирования к изменению климата.

В свою очередь, заместитель мэра города Генуя Паола Бордилли высоко оценила динамизм, достижения и потенциал развития Вьетнама. Она представила политику интернационализации, а также достижения в развитии морской экономики портового города Генуя. Она также выразила желание дальше продвигать сотрудничество с Вьетнамом в сфере инноваций и образования. В 2024 году итальянское правительство предоставит вьетнамским студентам 272 стипендии.

Заместитель мэра города Генуя Паола Бордилли также обсудила с послом Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынгом конкретные вопросы сотрудничества, такие как организация мероприятий по продвижению имиджа Вьетнама в Генуе, День вьетнамского кино, а также фотовыставки о стране и народе Вьетнама в общественных местах.

Со своей стороны, посол Зыонг Хай Хынг поделился мнением, что сторонам необходимо и дальше развивать двусторонние отношения. Он сообщил, что что в Геную приедет множество вьетнамских делегаций для поиска возможностей сотрудничества и выразил надежду, что власти Генуи также организуют и отправят делегации во Вьетнам в ближайшее время.

На Форуме возможностей инвестиционного бизнеса Вьетнам-Лигурия (Италия), совместно организованном посольством и Итальянско-вьетнамской торговой палатой 14 ноября, посол Зыонг Хай Хынг подтвердил, что посольство готово активно поддерживать лигурийские предприятия в ведении бизнеса с Вьетнамом. Он выразил желание, чтобы власти Лигурии уделяли больше внимания продвижению торговли, инвестициям, передачи технологий и образовательному сотрудничеству с Вьетнамом, а также поддержке Вьетнама в преобразовании экономики в направлении зеленой и устойчивой экономики.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама провел рабочую встречу с бизнес-коалицией США-АТЭС в Сан-Франциско

Президент Вьетнама провел рабочую встречу с бизнес-коалицией США-АТЭС в Сан-Франциско

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг провел рабочую встречу с представителями бизнес-коалиции США-АТЭС 15 ноября в рамках своей продолжающейся поездки в США для участия в Неделе лидеров экономик АТЭС и двусторонних мероприятиях в Сан-Франциско.
ПОДРОБНЕЕ

Top