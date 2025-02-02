НОВОСТИ
Потенциал официального экспорта товаров в ЕС: возможности и вызовы для вьетнамских предприятий
Согласно исследованию Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), EVFTA способствовало стремительному увеличению экспорта Вьетнама в ЕС – с 35 миллиардов евро в 2019 году до почти 51 миллиарда евро в 2024 году. Особенно заметен рост в таких секторах, как электроника, текстиль, обувь, сельское хозяйство и морепродукты, благодаря снижению таможенных пошлин в соответствии с соглашением.
Несмотря на многочисленные преимущества, вьетнамские предприятия сталкиваются с вызовами, связанными с новыми регламентами ЕС, особенно с Европейским зелёным соглашением (European Green Deal). Это соглашение устанавливает строгие экологические стандарты, требуя, чтобы экспортируемая продукция соответствовала критериям по выбросам углерода, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивым производственным процессам.
Основные экспортные товары Вьетнама, такие как электроника, машины и оборудование, сельскохозяйственная продукция, морепродукты, древесина и изделия из нее, металл, текстиль и обувь, вероятнее всего, испытают сильное влияние процесса зеленой трансформации в ЕС. В 2022 году объем экспорта Вьетнама в ЕС составил 47 миллиардов долларов, из которых около 25 миллиардов долларов принесли только эти пять товарных групп.
Чтобы воспользоваться возможностями и преодолеть трудности, вьетнамским предприятиям необходимо активно повышать качество продукции и соответствовать строгим стандартам ЕС. Инвестиции в зеленой производственной технологии, внедрение устойчивых производственных процессов и прозрачность цепочек поставок помогут предприятиям соответствовать требованиям европейского рынка и повысить конкурентоспособность.
Кроме того, предприятиям необходимо обновлять информацию о новых регламентах ЕС, особенно о стандартах, касающихся экологии и социальной сферы. Участие в обучающих курсах, семинарах и консультациях поможет предприятиям своевременно реагировать на изменения и корректировать свои бизнес-стратегии.
Официальный экспорт в ЕС помогает вьетнамским предприятиям не только расширить рынок и увеличить доход, но и повысить репутацию и бренд на международной арене. Однако для достижения успеха предприятиям необходимо тщательно подготовиться, соответствовать строгим стандартам и активно адаптироваться к изменениям на рынке./.