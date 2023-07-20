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Потенциал для сотрудничества между Вьетнамом и Малайзией сохраняется
Предстоящий визит во Вьетнам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима очень важен, заявил посол Малайзии во Вьетнаме в интервью Вьетнамскому информационному агентству.
Визит, который состоится 20-21 июля, является первой поездкой премьер-министра во Вьетнам, приуроченной к празднованию 50-летия двусторонних отношений двух стран (31 марта 1973-2023 гг.), сказал посол Дато Тан Янг Тхай, подчеркнув, что это также является важным моментом.
"Я надеюсь, что этот визит сможет еще больше подстегнуть двусторонние отношения между двумя странами, особенно в области экономики, поскольку здесь есть много работы, которую можно было бы сделать и с которой можно было бы сотрудничать на благо обеих стран", - сказал дипломат.
Премьер-министра Анвара будут сопровождать чиновники, отвечающие за экономику, и многие бизнесмены Малайзии, сказал он, добавив, что это возможность для малайзийской делегации узнать больше о реальном экономическом развитии Вьетнама и о том, какого дальнейшего сотрудничества могли бы достичь две страны.
По словам посла, все больше и больше малазийских компаний будут приезжать во Вьетнам и искать возможности для бизнеса. Малайзия также приветствует вьетнамских инвесторов в стране, поскольку Вьетнам, с его быстрым экономическим развитием и крупными компаниями, такими как Vingroup, также обладает потенциалом для инвестирования в другие страны.
Среди секторов, где обе стороны будут сотрудничать в ближайшее время, рынок халяль имеет большой потенциал, предположил посол. Он отметил, что во время бизнес-форума, который планируется провести в рамках визита премьер-министра, заинтересованные компании во Вьетнаме получат возможность ознакомиться с концепцией халяль.
Также в интервью дипломат поделился тем, что произвело на него впечатление в первые месяцы пребывания во Вьетнаме. Среди прочего - местная кухня и древний город Хойан. Посол, который любит изучать историю, сказал, что увидел много общего между Хойаном и Малаккой в Малайзии. Он сказал, что во время своего пребывания в должности попытается еще больше соединить два древних города, например, установит отношения “город-побратим”.