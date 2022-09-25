Потенциал для развития брендовых резиденций во Вьетнаме

Во Вьетнаме проекты брендовых резиденций появились только с начала 2021 года.

Брендовые резиденции оцениваются как направление с довольно большим потенциалом развития во Вьетнаме в контексте того, что класс сверхбогатых есть и будет резко расти в будущем.

Фактически, за последние несколько лет этот тип продуктов был представлен как новаторская линейка продуктов, формирующая особый образ жизни элиты Вьетнама.

Брендированные резиденции просто понимаются как резиденции, связанные с известным брендом. Они внесут в проект отличительный знак.

Генеральный директор CBRE Vietnam Зыонг Тхуй Зунг отметила, что около 20 лет назад были разработаны первые проекты брендированных резиденций, связанные с брендами гостиничного менеджмента и мотивированные рынком туризма.

Однако ситуация постепенно меняется, потому что бизнес-класс, предприниматели и миллиардеры «выросли» как в количестве, так и в качестве, что приводит к увеличению потребительского спроса и владения предметами роскоши.

Во всем мире предложение брендированных резиденций по стилю жизни составляет около 15-20% от общего предложения брендированных резиденций.

Во Вьетнаме проекты брендированных резиденций появились только с начала 2021 года. По данным Wealth-X (американская организация, специализирующаяся на исследованиях богатых), темпы роста числа богатых людей (чистые активы от 1 до 30 млн. долл. США) во Вьетнаме составляют около 10,1% в период 2018-2023 гг. Вьетнам входит в Топ-5 стран с самыми высокими темпами роста в мире.

Стремительный рост богатого класса стимулировал спрос на улучшение, подтверждение образа жизни, а также владение и расходы на предметы роскоши. Это движущая сила активного развития брендированных резиденций во Вьетнаме.

В 2021 году во Вьетнаме появятся первые проекты брендированных резиденций в сегменте ультра-люкс (цена продажи выше 12.000 долл. США за 1 м2). Проекты Grand Marina Saigon и The Grand Hanoi имеют среднюю цену 14.700 и 25.000 долл. США за 1 м2 соответственно.

В августе 2022 года CBRE выпустила свой отчет Lifestyle Branded Real Estate Spotlight, в котором оцениваются и комментируются перспективы этого уникального объекта недвижимости.

По словам г-жи Зыонг Тхуи Зунг, брендированные резиденции по стилю жизни рассматриваются не только как актив, но и как показатель класса владельца.

В мире, помимо брендированных резиденций, управляемых гостиничными брендами, в гонке за элитной недвижимостью сейчас присутствует множество крупных люксовых брендов, которые вместе стремятся привнести уникальный опыт, отличный и достойный образа жизни высшего класса.

Бренды, участвующие в этой области, весьма разнообразны, принадлежат к списку престижных брендов в мире, таких как бренды супер-люкс в сфере моды, ювелирных изделий, часов, косметики, суперкаров Versace, Bvlgari, Elie Saab, Missoni, Armani, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Fendi.

Недавно во Вьетнаме появилась информация о первом проекте в сфере брендированных резиденций по стилю жизни The Rivus, связанном с брендом Elie Saab.

CBRE прогнозирует, что тенденция к этому типу недвижимости будет активно развиваться, особенно во Вьетнаме, благодаря росту сверхбогатых и развитию рынка предметов роскоши.