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Поступления в государственный бюджет от импорта, экспорта сократились почти на 19% за девять месяцев
В этом году целевой показатель поступлений в государственный бюджет департамента, выделенный Национальным собранием, составил 425 трлн донгов.
Между тем, таможенный орган заметил, что контрабанда и торговое мошенничество усложнились в третьем квартале. Имели место неправильные таможенные декларации, сокрытие происхождения товаров и маршрутов контрабанды, незаконная трансграничная перевозка запрещенных предметов, наркотиков, диких животных и валюты, а также импорт некоторых товары, которые не соответствуют стандартам.
В различных регионах было зафиксировано значительное число случаев контрабанды, включая Лаокай, Куангнинь, Лангшон, Хайфон, Хошимин, Нгеан, Куангчи, Куангбинь и Анжанг.