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НОВОСТИ

Поступления в государственный бюджет от импорта, экспорта сократились почти на 19% за девять месяцев

Главное таможенное управление 4 октября сообщило, что сборы в государственный бюджет составили 268,69 трлн донгов (10,99 млрд долларов США) в период с января по сентябрь, снизившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главное таможенное управление 4 октября сообщило, что сборы в государственный бюджет составили 268,69 трлн донгов (10,99 млрд долларов США) в период с января по сентябрь, снизившись на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика департамента за этот период показала, что общий объем торговли страны оценивался в 497,66 млрд долларов США, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этой суммы предполагаемые доходы от экспорта и импорта составили 259,67 млрд долларов США и 237,99 млрд долларов США, снизившись в годовом исчислении на 8,2% и 13,8% соответственно.

В этом году целевой показатель поступлений в государственный бюджет департамента, выделенный Национальным собранием, составил 425 трлн донгов.

Между тем, таможенный орган заметил, что контрабанда и торговое мошенничество усложнились в третьем квартале. Имели место неправильные таможенные декларации, сокрытие происхождения товаров и маршрутов контрабанды, незаконная трансграничная перевозка запрещенных предметов, наркотиков, диких животных и валюты, а также импорт некоторых товары, которые не соответствуют стандартам.

В различных регионах было зафиксировано значительное число случаев контрабанды, включая Лаокай, Куангнинь, Лангшон, Хайфон, Хошимин, Нгеан, Куангчи, Куангбинь и Анжанг.

ВИА/ИЖВ

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