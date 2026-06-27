Построение эффективного сценария ценового регулирования для сдерживания инфляции и стимулирования экономического роста

Заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг председательствует на заседании Руководящего комитета по управлению ценами.

Подводя итоги работы по управлению ценами за прошедший период, заместитель министра финансов Чан Куок Фыонг отметил, что инфляция по-прежнему находится под контролем, однако давление на достижение годового целевого показателя остаётся значительным. По его словам, индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале, марте и апреле увеличивался на 0,84–1,23 % по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонных факторов, а также роста мировых цен на нефтепродукты, газ и строительные материалы. Вместе с тем к концу II квартала темпы роста цен замедлились благодаря достаточному предложению продовольствия и продуктов питания.Заместитель министра отметил, что во втором полугодии 2026 года внутренние цены по-прежнему будут испытывать давление как внешних, так и внутренних факторов. В то же время инфляционное давление будет частично смягчено благодаря продолжению реализации мер по снижению налогов, сборов и пошлин, проведению проактивной и гибкой денежно-кредитной политики, а также стабильному обеспечению внутреннего рынка продовольствием и товарами первой необходимости. Кроме того, последовательная политика Правительства, направленная на сохранение макроэкономической стабильности, контроль инфляции и поддержание основных макроэкономических балансов, будет способствовать стабилизации рыночных ожиданий и создаст благоприятные условия для эффективного регулирования цен в оставшиеся месяцы года.По словам Чан Куок Фыонга, Министерство финансов обновило три сценария инфляции на 2026 год, предусматривающие среднегодовой рост на уровне около 4,5 %, 5 % и 5,5 %. Госбанк Вьетнама прогнозирует среднегодовую инфляцию в диапазоне 4,8–5,5 %, тогда как международные организации оценивают её в пределах 3,8–5,2 %.Выступая на заседании, заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг отметил, что в первом полугодии внутренний рынок товаров и услуг в целом сохранял баланс между спросом и предложением, а снабжение товарами первой необходимости оставалось стабильным. Вместе с тем конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на энергоносители, транспортные услуги и сырьевые ресурсы, а давление со стороны валютного курса, а также восстановление потребительской и инвестиционной активности усилили инфляционные риски.Для одновременного достижения целей экономического роста и контроля инфляции заместитель Премьер-министра поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач.В частности, необходимо повысить качество прогнозирования и системы раннего предупреждения факторов, способных усилить инфляционное давление; внимательно отслеживать развитие мировой экономики, денежно-кредитную политику ведущих центральных банков, динамику мировых цен на энергоносители и продовольствие, изменения валютных курсов, торговой и тарифной политики крупнейших партнёров, а также геополитическую ситуацию и риски нарушения глобальных цепочек поставок, чтобы своевременно оценивать их влияние и разрабатывать соответствующие сценарии регулирования цен.Следует продолжить проведение жёсткой и эффективной бюджетно-финансовой политики, максимально сокращать текущие бюджетные расходы, отдавая приоритет инвестициям в развитие и выполнению задач социальной защиты населения. Необходимо ускорить освоение средств государственных инвестиций уже с начала бюджетного периода и одновременно равномерно распределять объёмы финансирования по месяцам и кварталам, избегая их концентрации в конце года, которая может вызвать дополнительное давление на рынок строительных материалов, рынок труда и общий уровень цен.Заместитель Премьер-министра также потребовал проводить проактивную и гибкую денежно-кредитную политику в тесной координации с бюджетно-финансовой политикой, внимательно отслеживая динамику базовой инфляции, денежной массы, кредитования, валютного курса и процентных ставок. Необходимо обеспечивать разумные темпы роста кредитования и гибко регулировать обменный курс с целью ограничения воздействия импортируемой инфляции, поддержания стабильности финансово-денежного рынка и сдерживания инфляционных ожиданий. Одновременно цены на товары и услуги, регулируемые государством, должны корректироваться поэтапно и в соответствии с утверждённым графиком, обеспечивая баланс между рыночным ценообразованием, контролем инфляции и поддержкой восстановления производства и предпринимательской деятельности.До конца года необходимо постоянно оценивать имеющийся резерв для контроля инфляции. Если по итогам III квартала такой резерв сохранится, намеченные меры можно будет реализовывать в соответствии с планом. В противном случае потребуется пересмотреть как масштабы, так и уровень повышения цен.Кроме того, министерствам и ведомствам поручено всесторонне оценивать влияние каждого варианта корректировки цен на индекс потребительских цен и представлять соответствующие доклады компетентным органам для рассмотрения и принятия решений.Также необходимо в срочном порядке завершить разработку функционала для приёма ценовых деклараций в электронной форме в соответствии с положениями Постановления № 85. Эта работа должна быть завершена не позднее 1 июля 2027 года.