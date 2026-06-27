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Построение эффективного сценария ценового регулирования для сдерживания инфляции и стимулирования экономического роста
Подводя итоги работы по управлению ценами за прошедший период, заместитель министра финансов Чан Куок Фыонг отметил, что инфляция по-прежнему находится под контролем, однако давление на достижение годового целевого показателя остаётся значительным. По его словам, индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале, марте и апреле увеличивался на 0,84–1,23 % по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонных факторов, а также роста мировых цен на нефтепродукты, газ и строительные материалы. Вместе с тем к концу II квартала темпы роста цен замедлились благодаря достаточному предложению продовольствия и продуктов питания.
Заместитель министра отметил, что во втором полугодии 2026 года внутренние цены по-прежнему будут испытывать давление как внешних, так и внутренних факторов. В то же время инфляционное давление будет частично смягчено благодаря продолжению реализации мер по снижению налогов, сборов и пошлин, проведению проактивной и гибкой денежно-кредитной политики, а также стабильному обеспечению внутреннего рынка продовольствием и товарами первой необходимости. Кроме того, последовательная политика Правительства, направленная на сохранение макроэкономической стабильности, контроль инфляции и поддержание основных макроэкономических балансов, будет способствовать стабилизации рыночных ожиданий и создаст благоприятные условия для эффективного регулирования цен в оставшиеся месяцы года.
По словам Чан Куок Фыонга, Министерство финансов обновило три сценария инфляции на 2026 год, предусматривающие среднегодовой рост на уровне около 4,5 %, 5 % и 5,5 %. Госбанк Вьетнама прогнозирует среднегодовую инфляцию в диапазоне 4,8–5,5 %, тогда как международные организации оценивают её в пределах 3,8–5,2 %.
Тщательная оценка влияния на ИПЦ перед каждым решением о корректировке цен
Выступая на заседании, заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг отметил, что в первом полугодии внутренний рынок товаров и услуг в целом сохранял баланс между спросом и предложением, а снабжение товарами первой необходимости оставалось стабильным. Вместе с тем конфликт на Ближнем Востоке привёл к росту цен на энергоносители, транспортные услуги и сырьевые ресурсы, а давление со стороны валютного курса, а также восстановление потребительской и инвестиционной активности усилили инфляционные риски.
Для одновременного достижения целей экономического роста и контроля инфляции заместитель Премьер-министра поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти сосредоточиться на выполнении ряда ключевых задач.
В частности, необходимо повысить качество прогнозирования и системы раннего предупреждения факторов, способных усилить инфляционное давление; внимательно отслеживать развитие мировой экономики, денежно-кредитную политику ведущих центральных банков, динамику мировых цен на энергоносители и продовольствие, изменения валютных курсов, торговой и тарифной политики крупнейших партнёров, а также геополитическую ситуацию и риски нарушения глобальных цепочек поставок, чтобы своевременно оценивать их влияние и разрабатывать соответствующие сценарии регулирования цен.
Следует продолжить проведение жёсткой и эффективной бюджетно-финансовой политики, максимально сокращать текущие бюджетные расходы, отдавая приоритет инвестициям в развитие и выполнению задач социальной защиты населения. Необходимо ускорить освоение средств государственных инвестиций уже с начала бюджетного периода и одновременно равномерно распределять объёмы финансирования по месяцам и кварталам, избегая их концентрации в конце года, которая может вызвать дополнительное давление на рынок строительных материалов, рынок труда и общий уровень цен.
Заместитель Премьер-министра также потребовал проводить проактивную и гибкую денежно-кредитную политику в тесной координации с бюджетно-финансовой политикой, внимательно отслеживая динамику базовой инфляции, денежной массы, кредитования, валютного курса и процентных ставок. Необходимо обеспечивать разумные темпы роста кредитования и гибко регулировать обменный курс с целью ограничения воздействия импортируемой инфляции, поддержания стабильности финансово-денежного рынка и сдерживания инфляционных ожиданий. Одновременно цены на товары и услуги, регулируемые государством, должны корректироваться поэтапно и в соответствии с утверждённым графиком, обеспечивая баланс между рыночным ценообразованием, контролем инфляции и поддержкой восстановления производства и предпринимательской деятельности.
До конца года необходимо постоянно оценивать имеющийся резерв для контроля инфляции. Если по итогам III квартала такой резерв сохранится, намеченные меры можно будет реализовывать в соответствии с планом. В противном случае потребуется пересмотреть как масштабы, так и уровень повышения цен.
Кроме того, министерствам и ведомствам поручено всесторонне оценивать влияние каждого варианта корректировки цен на индекс потребительских цен и представлять соответствующие доклады компетентным органам для рассмотрения и принятия решений.
Также необходимо в срочном порядке завершить разработку функционала для приёма ценовых деклараций в электронной форме в соответствии с положениями Постановления № 85. Эта работа должна быть завершена не позднее 1 июля 2027 года.