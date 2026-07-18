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Построение современной, демократической, прозрачной и эффективной системы уголовного судопроизводства
В частности, предусматривается совершенствование уголовно-процессуальных процедур в более прогрессивном направлении, обеспечивающем усиление состязательности судебного процесса, более жёсткий контроль за осуществлением государственной власти и более надёжную защиту прав человека и прав гражданина; проведение ревизии действующих положений с сохранением норм, сохраняющих свою актуальность и доказавших эффективность; внесение изменений, дополнений либо отмена положений, утративших актуальность; введение новых уголовно-процессуальных институтов и процедур, позволяющих оперативно и своевременно разрешать материалы проверок и уголовные дела, экономить государственные ресурсы и процессуальные издержки при одновременном обеспечении строгого соблюдения закона, объективности и гуманизма, а также более надёжной защиты законных прав и интересов организаций и граждан в уголовном судопроизводстве; создание современной процессуальной системы, основанной на применении цифровых технологий и отвечающей требованиям международной интеграции.
Для достижения поставленных целей и последовательной реализации руководящих установок объём нынешнего пересмотра определён как комплексный. Кодекс устанавливает принципы, порядок и процедуры принятия и рассмотрения сообщений о преступлениях, возбуждения уголовных дел, расследования, предъявления обвинения, судебного разбирательства, а также отдельных процедур исполнения уголовных наказаний; определяет задачи, полномочия и взаимоотношения между органами, уполномоченными осуществлять уголовное судопроизводство; задачи, полномочия и ответственность должностных лиц, ведущих уголовный процесс; права и обязанности участников процесса, государственных органов, организаций и граждан; порядок рассмотрения жалоб, заявлений и международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Председатель Комитета НС по законодательству и правосудию Фан Чи Хиеу, представляя орган, проводивший экспертизу законопроекта, сообщил, что Постоянный состав Комитета поддерживает необходимость принятия Уголовно-процессуального кодекса (в новой редакции). По его оценке, положения проекта Кодекса уже институционально закрепляют руководящие принципы и линию КПВ. Вместе с тем орган, проводивший экспертизу, предложил Верховной народной прокуратуре продолжить работу по проверке проекта с целью обеспечения полного отражения всех взглядов, руководящих принципов и стратегических ориентиров КПВ в новых положениях проекта Кодекса.
Подводя итоги обсуждения данного вопроса после заслушивания выступлений участников, заместитель Председателя НС Нгуен Кхак Динь отметил, что Постоянный комитет НС высоко оценивает оперативную и активную работу Верховной народной прокуратуры, которая в сжатые сроки тщательно подготовила комплект материалов по проекту Уголовно-процессуального кодекса (в новой редакции), содержащему многочисленные новые положения в соответствии с духом заключений КПВ. Он также отметил работу Постоянного состава Комитета НС по законодательству и правосудию, Совета по делам национальностей и других органов НС, которые активно и оперативно взаимодействовали при проведении предварительной экспертизы проекта Кодекса и подготовили полный, подробный и аргументированный предварительный доклад с чётко изложенной позицией.
Постоянный комитет НС в целом согласился с политикой всестороннего внесения изменений и дополнений в Кодекс. Несмотря на то, что число изменяемых и дополняемых статей невелико по сравнению с общим количеством статей Кодекса, данный пересмотр по своему содержанию носит комплексный характер, поскольку предусматривает большое количество новых политико-правовых решений.
Заместитель Председателя НС предложил органу-разработчику продолжить доработку проекта Кодекса для внесения его на рассмотрение НС на Первой внеочередной сессии. В процессе доработки, учёта замечаний и редакционной правки необходимо строго руководствоваться резолюциями и заключениями КПВ, обеспечивая их полное институциональное закрепление в проекте Кодекса. Особое внимание следует уделить реализации положений заключения Генерального секретаря, Президента государства То Лама, главы Центрального руководящего комитета по совершенствованию институциональной системы и обеспечению исполнения законодательства, изложенного в Уведомлении о заключении № 01-TB/BCĐTW от 6 июля 2026 года. В ходе обсуждения все вопросы, относящиеся к компетенции Политбюро, должны представляться на рассмотрение Политбюро; вопросы, по которым достигнут консенсус, необходимо как можно скорее внести на рассмотрение НС, чтобы обеспечить соблюдение установленных сроков и высокое качество законопроекта.
Одновременно необходимо продолжить проверку проекта Кодекса на соответствие международным договорам, имеющим отношение к данной сфере, а также Конституции 2013 года, неукоснительно руководствуясь требованиями судебной реформы, закреплёнными в резолюциях и заключениях КПВ. Кроме того, следует провести дополнительную сверку и координацию с редакционной комиссией Уголовного кодекса и Закона об организации органов уголовного расследования, чтобы обеспечить единство, согласованность и системную взаимосвязь между Уголовно-процессуальным кодексом, новыми положениями Уголовного кодекса и другими законами, регулирующими сферу правосудия. Необходимо также тщательно и всесторонне проверить все статьи проекта Кодекса, обеспечив внутреннюю согласованность, обоснованность и логическую взаимосвязь его положений, поскольку данный Кодекс является одним из ключевых законодательных актов.
Согласно программе, второй этап 4-го заседания Постоянного комитета НС продолжится 27 июля.