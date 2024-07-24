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Постоянный член Секретариат ЦК КПВ принял покидающего свой пост посла Китая во Вьетнаме

Член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг 23 июля устроил в Ханое прием в честь посла Китая во Вьетнаме Сюн Бо, который приехал попрощаться с ним в связи с окончанием срока службы.
  Член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК партии Лыонг Кыонг (справа) и посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо. Фото: ВИA  
Во время приема Лыонг Кыонг поблагодарил Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) за своевременное направление соболезнований партии, государству и народу Вьетнама после кончины Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга. В частности, Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 20 июля пришел в посольство Вьетнама в Пекине, чтобы выразить соболезнования и сделать запись в книге соболезнований.

Китайский дипломат выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной вьетнамского партийного лидера, которого он назвал последовательным марксистом и великим лидером партии, государства и народа Вьетнама, близким товарищем и искренним другом партии, государства и народа Китая. Он отметил, что кончина Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга - огромная потеря для партии, государства и народа Вьетнама, а также для партии, государства и народа Китая.
Посол верил, что партия, государство и народ Вьетнама превратят печаль в волю к действию, будут постоянно стремиться и добьются новых успехов в деле Доймой (обновление) и строительства социализма, успешно реализуя резолюцию 13-го всевьетнамского съезда партии, продвигаясь к успешной организации 14-го всевьетнамского съезда партии.

Стороны высоко оценили сильное и существенное развитие отношений между двумя партиями и двумя странами во всех областях, особенно после двух исторических визитов Генеральных секретарей двух партий в 2022 и 2023 годах, а также консенсус двух стран по построению вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение. Они согласились, что политическое доверие было укреплено, а обмены по партийному каналу были расширены, определяя стратегическое направление для общих отношений между двумя странами в различных областях. Вьетнам сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 5-го по величине торгового партнера Китая, а Китай является крупнейшим торговым партнером Вьетнама.

Стороны договорились теснее координировать свои действия и прилагать совместные усилия для успешной реализации общих позиций, достигнутых на высоком уровне между двумя партиями и двумя странами, в частности, в ходе визита в Китай Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и визита во Вьетнам Генерального секретаря партии и Председателя Си в декабре 2023 года, а также продолжать укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство и строить вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим.

Лыонг Кыонг высоко оценил вклад посла, который помог поднять отношения между двумя партиями и двумя странами на новую высоту и способствовать развитию сотрудничества во всех областях между двумя странами. Он подтвердил последовательную политику партии и государства Вьетнам, направленную на то, чтобы уделять первостепенное внимание развитию отношений с Китаем. Вьетнам желает и дальше укреплять традиционную дружбу как товарищей и братьев между двумя партиями и двумя странами, сказал он.

Посол Сюн Бо поблагодарил руководителей партии, государства и соответствующих ведомств Вьетнама за создание благоприятных условий для успешного выполнения поставленных перед ним задач в течение срока полномочий. Он подтвердил, что китайская сторона поддерживает развитие и стратегическую автономию Вьетнама и готова к расширению обмена опытом в области партийного строительства, национального развития, предотвращения коррупции и борьбы с ней.

ВИА/ИЖВ

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