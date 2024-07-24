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Постоянный член Секретариат ЦК КПВ принял покидающего свой пост посла Китая во Вьетнаме
Китайский дипломат выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной вьетнамского партийного лидера, которого он назвал последовательным марксистом и великим лидером партии, государства и народа Вьетнама, близким товарищем и искренним другом партии, государства и народа Китая. Он отметил, что кончина Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга - огромная потеря для партии, государства и народа Вьетнама, а также для партии, государства и народа Китая.
Посол верил, что партия, государство и народ Вьетнама превратят печаль в волю к действию, будут постоянно стремиться и добьются новых успехов в деле Доймой (обновление) и строительства социализма, успешно реализуя резолюцию 13-го всевьетнамского съезда партии, продвигаясь к успешной организации 14-го всевьетнамского съезда партии.
Стороны высоко оценили сильное и существенное развитие отношений между двумя партиями и двумя странами во всех областях, особенно после двух исторических визитов Генеральных секретарей двух партий в 2022 и 2023 годах, а также консенсус двух стран по построению вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение. Они согласились, что политическое доверие было укреплено, а обмены по партийному каналу были расширены, определяя стратегическое направление для общих отношений между двумя странами в различных областях. Вьетнам сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера Китая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 5-го по величине торгового партнера Китая, а Китай является крупнейшим торговым партнером Вьетнама.
Стороны договорились теснее координировать свои действия и прилагать совместные усилия для успешной реализации общих позиций, достигнутых на высоком уровне между двумя партиями и двумя странами, в частности, в ходе визита в Китай Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и визита во Вьетнам Генерального секретаря партии и Председателя Си в декабре 2023 года, а также продолжать укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство и строить вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим.
Лыонг Кыонг высоко оценил вклад посла, который помог поднять отношения между двумя партиями и двумя странами на новую высоту и способствовать развитию сотрудничества во всех областях между двумя странами. Он подтвердил последовательную политику партии и государства Вьетнам, направленную на то, чтобы уделять первостепенное внимание развитию отношений с Китаем. Вьетнам желает и дальше укреплять традиционную дружбу как товарищей и братьев между двумя партиями и двумя странами, сказал он.
Посол Сюн Бо поблагодарил руководителей партии, государства и соответствующих ведомств Вьетнама за создание благоприятных условий для успешного выполнения поставленных перед ним задач в течение срока полномочий. Он подтвердил, что китайская сторона поддерживает развитие и стратегическую автономию Вьетнама и готова к расширению обмена опытом в области партийного строительства, национального развития, предотвращения коррупции и борьбы с ней.