Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту: своевременно институционализировать резолюции Партии в политику и законодательство
На конференции секретарь городского комитета Партии, руководитель делегации депутатов Национального собрания города Дананг Ле Нгок Куанг и заместитель директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Дананга Чан Куок Хунг зафиксировали высказанные предложения и обсудили ряд вопросов, связанных с развитием экономики в сочетании с устойчивой защитой окружающей среды, продвижением циркулярной экономики, сохранением лесов, а также административной реформой в сфере земельных отношений.
Секретарь городского комитета Партии Дананга дополнительно проинформировал о результатах функционирования двухуровневой модели местной администрации за последнее время, особенно на уровне коммун и кварталов, отметив, что с подходом «близко к людям» этот уровень внёс важный вклад в экономический рост города, при этом в первом квартале 2026 года GRDP Дананга вырос на 8,45%.
Одновременно в процессе реализации город будет проводить промежуточную оценку, обобщать возникающие проблемы и докладывать центральным органам; город предложит рассмотреть вопросы организации, сохранения и развития Хойан — древнего города — в направлении упрощения единого управления, особенно в сфере сохранения; содействовать совершенствованию политики во избежание ситуации «где-то избыток кадров, где-то перегрузка», завершению планирования городских, сельских и отраслевых территорий в соответствии с национальным планированием; пересмотру во избежание «замороженных» планов; приоритетному использованию земельных фондов и высвобождаемых зданий под строительство школ, общественных пространств и культурной инфраструктуры; привлечению инвесторов для строительства мусоросжигательных электростанций (с постепенным отказом от захоронения отходов).
Одновременно реализуется цель двузначного экономического роста за счёт новых драйверов развития, таких как Международный финансовый центр Вьетнама в Дананге; устранение барьеров в механизмах, политике и административных процедурах для расширения и корректировки границ зоны свободной торговли Дананга; развитие полупроводниковой промышленности и искусственного интеллекта (AI); подготовка высококвалифицированных кадров для опережающего привлечения инвестиционных потоков; развитие контейнерного порта Льенчиеу как «зелёного» и «умного» порта; позиционирование порта Тьенша для развития туризма и услуг…
Своевременно институционализировать резолюции Партии в политику и законодательство
Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту отметил и принял к сведению мнения избирателей трёх кварталов, подчеркнув, что обоснованные предложения населения должны оперативно решаться властями города. Ключевая задача на предстоящий период — продолжать институционализацию крупных установок Партии в законодательство, механизмы и конкретную политику для скорейшего внедрения в практику, особенно в сферах науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации и совершенствования двухуровневой модели местной администрации.
Избиратели квартала Льенчиеу высоко оценили тот факт, что Политбюро и Центральный комитет Партии в последнее время приняли ряд крупных специализированных резолюций стратегического характера, таких как Резолюция № 57 о науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации; Резолюция № 59 об международной интеграции; Резолюция № 66 о реформе работы по разработке и реализации законодательства; Резолюция № 68 о развитии частного сектора, а также резолюции по вопросам энергетической безопасности, образования и подготовки кадров, здравоохранения, государственного сектора экономики и развития вьетнамской культуры.
Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту затронул прорывные решения для ускорения институционализации и конкретизации новых резолюций Политбюро в законы, механизмы, политику и конкретные программы действий, обеспечивая их скорейшее внедрение в жизнь. По его словам, это направление постоянно находится в центре внимания и руководства Центральных органов, поскольку резолюции имеют реальную ценность только тогда, когда они эффективно реализуются и приносят конкретные результаты в жизни народа.