НОВОСТИ

Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту провёл встречу с избирателями в Дананге

Постоянный член Секретариата также сообщил, что Центральные органы готовятся подвести итоги первого года реализации двухуровневой модели местной администрации с целью её дальнейшего совершенствования, повышения эффективности обслуживания населения.
  Товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата выступает на встрече с избирателями. Фото: ВИА  
Утром 5 мая в районе Хайчау член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту совместно с делегацией депутатов Национального собрания от города Дананг провёл встречу с избирателями шести кварталов — Хайчау, Анкхе, Тханькхе, Шонтра, Анхай и Хоакыонг. В мероприятии также принял участие член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета Дананга, руководитель делегации депутатов Национального собрания от Дананга Ле Нгок Куанг.

На встрече Нгуен Зуй Минь, заместитель руководителя постоянной группы делегации депутатов Национального собрания Дананга, представил отчёт о результатах первого заседания Национального собрания XVI созыва. Избиратели высоко оценили работу Национального собрания по формированию высших органов государственной власти, отметив проявление принципов децентрализации и распределения полномочий, оперативную институционализацию решений Центрального комитета, а также меры по обеспечению макроэкономической стабильности, контролю инфляции, поддержанию основных экономических балансов и созданию стимулов роста с начала срока 2026–2031 годов.

В ходе встречи выступили 17 избирателей, сосредоточив внимание на таких вопросах, как тарифы на электроэнергию, стабилизация цен на нефтепродукты, обеспечение социальной защиты в условиях роста расходов, борьба с коррупцией, контроль власти, реализация Закона о земле, управление государственными активами после административного укрупнения, устранение трудностей при функционировании двухуровневой модели местной администрации и решение проблем незавершённых проектов.

Руководство города и депутаты Национального собрания, в том числе секретарь партийного комитета Дананга Ле Нгок Куанг, депутат Национального собрания Фан Зуй Ань, заместитель директора Департамента финансов Дананга и заместитель председателя Народного комитета Дананга Ле Куанг Нам, приняли к сведению и дали разъяснения по вопросам, связанным с государственными инвестициями, управлением государственными активами, освоением капитала, развитием социального жилья, реконструкцией старых жилых домов и продвижением ключевых проектов.

Выступая на встрече, Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту высоко оценил содержательные предложения избирателей и предложил местным органам власти окончательно решить вопросы, входящие в их компетенцию. Центральные органы ускоряют институционализацию ключевых решений Партии, совершенствуют модель двухуровневой местной власти, а также активизируют децентрализацию с одновременным усилением контроля и надзора.

Отвечая на вопросы о контроле власти, он подчеркнул необходимость построения современной, компактной, эффективной системы государственного управления; строгого соблюдения партийных и правовых норм, усиления ответственности руководителей и обеспечения баланса между децентрализацией и контролем власти. Подчёркнуто, что данная политика проводится последовательно — без запретных зон и исключений.

В сфере социально-экономического развития Центральные органы продолжат обеспечивать макроэкономическую стабильность, улучшать инвестиционный климат, ускорять освоение государственных инвестиций, создавать рабочие места, повышать доходы населения и гарантировать социальную защиту. В отношении Дананга определён курс на развитие города как регионального центра туризма, логистики, инноваций и высоких технологий.

Постоянный член Секретариата также сообщил, что Центральные органы готовятся подвести итоги первого года реализации двухуровневой модели местной администрации с целью её дальнейшего совершенствования, повышения эффективности обслуживания населения, а также продолжат реформу административных процедур, развитие цифровой инфраструктуры и интеграцию данных для сокращения издержек и времени для граждан и бизнеса.

В сфере кадровой политики 2026 год объявлен «Годом кадров на базовом уровне», с акцентом на подготовку кадров, совершенствование политики и обеспечение стабильности работы. Продолжится ротация кадров с целью их подготовки и развития, при этом будет обеспечиваться стабильность для устойчивого развития регионов.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии

По сообщению специального корреспондента ВИА, во второй половине дня 5 мая в столице Нью-Дели (Индия) в рамках государственного визита в Республику Индия Генеральный секретарь, Президент То Лам принял Советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала.
