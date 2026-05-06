Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту провёл встречу с избирателями в Дананге
На встрече Нгуен Зуй Минь, заместитель руководителя постоянной группы делегации депутатов Национального собрания Дананга, представил отчёт о результатах первого заседания Национального собрания XVI созыва. Избиратели высоко оценили работу Национального собрания по формированию высших органов государственной власти, отметив проявление принципов децентрализации и распределения полномочий, оперативную институционализацию решений Центрального комитета, а также меры по обеспечению макроэкономической стабильности, контролю инфляции, поддержанию основных экономических балансов и созданию стимулов роста с начала срока 2026–2031 годов.
В ходе встречи выступили 17 избирателей, сосредоточив внимание на таких вопросах, как тарифы на электроэнергию, стабилизация цен на нефтепродукты, обеспечение социальной защиты в условиях роста расходов, борьба с коррупцией, контроль власти, реализация Закона о земле, управление государственными активами после административного укрупнения, устранение трудностей при функционировании двухуровневой модели местной администрации и решение проблем незавершённых проектов.
Руководство города и депутаты Национального собрания, в том числе секретарь партийного комитета Дананга Ле Нгок Куанг, депутат Национального собрания Фан Зуй Ань, заместитель директора Департамента финансов Дананга и заместитель председателя Народного комитета Дананга Ле Куанг Нам, приняли к сведению и дали разъяснения по вопросам, связанным с государственными инвестициями, управлением государственными активами, освоением капитала, развитием социального жилья, реконструкцией старых жилых домов и продвижением ключевых проектов.
Выступая на встрече, Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту высоко оценил содержательные предложения избирателей и предложил местным органам власти окончательно решить вопросы, входящие в их компетенцию. Центральные органы ускоряют институционализацию ключевых решений Партии, совершенствуют модель двухуровневой местной власти, а также активизируют децентрализацию с одновременным усилением контроля и надзора.
Отвечая на вопросы о контроле власти, он подчеркнул необходимость построения современной, компактной, эффективной системы государственного управления; строгого соблюдения партийных и правовых норм, усиления ответственности руководителей и обеспечения баланса между децентрализацией и контролем власти. Подчёркнуто, что данная политика проводится последовательно — без запретных зон и исключений.
В сфере социально-экономического развития Центральные органы продолжат обеспечивать макроэкономическую стабильность, улучшать инвестиционный климат, ускорять освоение государственных инвестиций, создавать рабочие места, повышать доходы населения и гарантировать социальную защиту. В отношении Дананга определён курс на развитие города как регионального центра туризма, логистики, инноваций и высоких технологий.
Постоянный член Секретариата также сообщил, что Центральные органы готовятся подвести итоги первого года реализации двухуровневой модели местной администрации с целью её дальнейшего совершенствования, повышения эффективности обслуживания населения, а также продолжат реформу административных процедур, развитие цифровой инфраструктуры и интеграцию данных для сокращения издержек и времени для граждан и бизнеса.
В сфере кадровой политики 2026 год объявлен «Годом кадров на базовом уровне», с акцентом на подготовку кадров, совершенствование политики и обеспечение стабильности работы. Продолжится ротация кадров с целью их подготовки и развития, при этом будет обеспечиваться стабильность для устойчивого развития регионов.