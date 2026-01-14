Постоянный член Секретариата ЦК председательствовал на генеральной репетиции работ по обеспечению XIV съезда КПВ

В генеральной репетиции приняли участие члены ЦК КПВ: Чан Хонг Ха — заместитель Премьер-министра; Фам Зя Тук — заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Нгуен Ван Хунг — министр культуры, спорта и туризма; другие члены ЦК, представители руководства министерств, ведомств — члены Подкомитета по обеспечению XIV съезда КПВ, а также соответствующие силы и подразделения.

Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту председательствовал на генеральной репетиции организационной работы по обеспечению XIV съезда КПВ (Фото: ВИА)

Постоянный член Секретариата и делегация проверили и отрепетировали следующие мероприятия: церемонию возложения венков делегацией у Мавзолея Президента Хо Ши Мина; возложение цветов к Мемориалу павших героев на улице Бакшон в Ханое; планы передвижения делегаций к месту проведения съезда — Национальному конференц-центру (NCC, улица Фамхунг, район Тыльем, Ханой).

По состоянию на утро 14 января основные работы по обеспечению XIV съезда в целом были завершены. Все этапы выполнялись строго и тщательно, с учётом опыта предыдущих съездов и результатов проверок и предварительных репетиций.

В Национальном конференц-центре Чан Кам Ту и делегация проверили планы обеспечения безопасности и медицинского обслуживания; работу протокольных служб, организацию встречи и сопровождения делегаций и международных гостей; общее состояние протокольного обеспечения и оформления — в главном зале, входных зонах, на выставках книг и прессы, фотовыставке «Под знаменем Партии страна вступает в новую эпоху» и других пространствах.

Подчеркнув, что подготовка является лишь начальным этапом и что главной целью является обеспечение абсолютной безопасности XIV съезда, Чан Кам Ту потребовал от всех органов, подразделений и сил, в соответствии с возложенными функциями и задачами, продолжать проявлять высокую ответственность, сосредоточить максимальные усилия на выполнении поручений, обеспечить ухоженность, чистоту и торжественность как внутри, так и снаружи Национального конференц-центра; устранить все недочёты и несоответствия, гарантировать высокое качество изображений, звука, освещения и технической инфраструктуры — от этапа пробных запусков до официальной эксплуатации.

Чан Кам Ту вновь подчеркнул требование обеспечить абсолютную безопасность на всех этапах. В этой связи передвижение делегаций должно осуществляться в строго определённое время; все ответственные органы и подразделения обязаны строго реализовывать утверждённые планы, графики и регламенты по приёму и сопровождению делегатов и гостей, чтобы основные мероприятия съезда проходили точно по плану.

Генеральная репетиция прошла в соответствии с программой. Пожелав органам, подразделениям и силам дальнейших усилий и успешного выполнения задач, Постоянный член Секретариата Чан Кам Ту поручил Канцелярии ЦК продолжить контроль и подведение итогов. Все участвующие органы и силы должны тесно координировать действия, обеспечив высочайший уровень подготовки и полную готовность к дню открытия XIV съезда.