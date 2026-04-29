Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту возложил благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в провинции Нгеан. Фото: ВИА



В связи с 51-й годовщиной освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, а также в преддверии 136-й годовщины со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года – 19 мая 2026 года), утром 29 апреля член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и делегация Центрального комитета возложили цветы и благовония в память о Президенте Хо Ши Мине в особо охраняемом национальном историческом комплексе Кимлиен в общине Кимлиен провинции Нгеан.



В составе делегации приняли участие члены ЦК КПВ: Нгуен Тхи Тху Ха, Постоянный заместитель руководителя Канцелярии ЦК КПВ; Буй Куанг Хи, заместитель председателя Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Первый секретарь Центрального комитета союза коммунистической молодёжи имени Хо Ши Мина.



Со стороны местных властей присутствовали члены ЦК КПВ: Нгуен Кхак Тхуан, секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания провинции Нгеан; Нгуен Зуй Лам, секретарь провинциального партийного комитета, глава делегации депутатов Национального собрания провинции Хатинь.



Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту и делегация выразили глубокую благодарность Президенту Хо Ши Мину — великому вождю партии и народа, герою национального освобождения, основателю и воспитателю Коммунистической партии Вьетнама, посвятившему всю свою жизнь делу национального освобождения, борьбе за мир и счастье вьетнамского народа и народов мира. Хотя Президент Хо Ши Мин ушёл из жизни, его великое дело и высокий нравственный пример навсегда остаются с народом и страной. Его идеология, мораль и стиль являются идейной основой и руководством к действию, направляющим вьетнамскую революцию от одной победы к другой.



Следуя его заветам, Постоянный член Секретариата и делегация выразили решимость постоянно изучать и следовать его идеологии, морали и стилю, укреплять единство, прилагать усилия для успешного выполнения поставленных задач, способствуя построению всё более процветающего, цивилизованного и благополучного Вьетнама, как он завещал.



В тот же день в провинции Нгеан Постоянный член Секретариата и делегация посетили и вручили подарки Матери-героине Вьетнама Чан Тхи Эм (88 лет), проживающей в деревне 2 общины Дай Хюэ. Её супруг Лыу Фи Ты и сын Лыу Фи Хоа являются павшими героями. В тёплой и искренней атмосфере Чан Кам Ту поинтересовался её здоровьем и выразил глубокую признательность за огромные жертвы и потери семьи в деле национального освобождения и воссоединения страны. Он пожелал ей здоровья и долголетия, подчеркнув, что Партия, Государство и народ всегда помнят и высоко ценят вклад героев, павших за Родину, воинов-инвалидов и больных ветеранов, отдавших свою жизнь за независимость и свободу Отечества.