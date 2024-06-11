НОВОСТИ
Постоянный член Секретариата ЦК КПВ принял делегацию партии Объединенного левого движения Доминиканской Республики
Напомнив о традиционной дружбе между двумя странами, Лыонг Кыонг подтвердил, что партия и государство Вьетнам всегда придают большое значение развитию дружеских отношений и многогранного сотрудничества с Доминиканской Республикой и ее политическими партиями, включая MIU.
Лыонг Кыонг поблагодарил MIU и власти Санто-Доминго-Эсте за организацию церемонии открытия обновленного парка Хо Ши Мина и статуи президента Хо Ши Мина в стране.
Генеральный секретарь Мигель Мехиа поздравил Вьетнам с важными достижениями за почти 40 лет Доймой (Обновление) и высоко оценил позитивное развитие Вьетнама в первой половине срока полномочий 13-го съезда под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом.
Они подтвердили, что обе стороны придают большое значение расширению всесторонних отношений и более полному использованию преимуществ и потенциала сотрудничества между двумя странами, особенно в области нефти и газа и телекоммуникаций.
Сторонам было предложено эффективно реализовывать соглашение о сотрудничестве между двумя партиями; тесно координировать и внедрять новые инициативы и предложения по сотрудничеству в соответствии с динамичным развитием реальности.
Ранее высокопоставленная делегация партии MIU провела переговоры с высокопоставленной делегацией КПВ во главе с секретарем ЦК КПВ и заведующим Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом.
Стороны обменялись мнениями о ситуации двух партии, двух стран и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Они определили основные направления в реализации соглашения о сотрудничестве между двумя партиями и обсудили координацию действий по укреплению политических основ и продвижению потенциальных областей сотрудничества между двумя странами. Стороны договорились активно поддерживать друг друга на международных многосторонних форумах политических партий.