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Постоянный член Секретариата ЦК КПВ принял делегацию партии Объединенного левого движения Доминиканской Республики

10 июня в Ханое Член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Лыонг Кыонг принял делегацию партии "Объединенное левое движение" (MIU) Доминиканской Республики во главе с ее генеральным секретарем и министром политики региональной интеграции Доминиканской Республики Мигелем Мехиа.
  Член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг принимает генерального секретаря партии "Объединенное левое движение" (MIU) Доминиканской Республики и министра политики региональной интеграции Доминиканской Республики Мигеля Мехиа. Фото: ВИA  
Во время приема Лыонг Кыонг передал Мигелю Мехиа наилучшие пожелания от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и приветствовал положительные результаты, достигнутые в ходе переговоров между доминиканской делегацией и высокопоставленной делегацией КПВ.

Напомнив о традиционной дружбе между двумя странами, Лыонг Кыонг подтвердил, что партия и государство Вьетнам всегда придают большое значение развитию дружеских отношений и многогранного сотрудничества с Доминиканской Республикой и ее политическими партиями, включая MIU.

Лыонг Кыонг поблагодарил MIU и власти Санто-Доминго-Эсте за организацию церемонии открытия обновленного парка Хо Ши Мина и статуи президента Хо Ши Мина в стране.

Генеральный секретарь Мигель Мехиа поздравил Вьетнам с важными достижениями за почти 40 лет Доймой (Обновление) и высоко оценил позитивное развитие Вьетнама в первой половине срока полномочий 13-го съезда под руководством КПВ во главе с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом.

Они подтвердили, что обе стороны придают большое значение расширению всесторонних отношений и более полному использованию преимуществ и потенциала сотрудничества между двумя странами, особенно в области нефти и газа и телекоммуникаций.

Сторонам было предложено эффективно реализовывать соглашение о сотрудничестве между двумя партиями; тесно координировать и внедрять новые инициативы и предложения по сотрудничеству в соответствии с динамичным развитием реальности.

Ранее высокопоставленная делегация партии MIU провела переговоры с высокопоставленной делегацией КПВ во главе с секретарем ЦК КПВ и заведующим Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом.

Стороны обменялись мнениями о ситуации двух партии, двух стран и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Они определили основные направления в реализации соглашения о сотрудничестве между двумя партиями и обсудили координацию действий по укреплению политических основ и продвижению потенциальных областей сотрудничества между двумя странами. Стороны договорились активно поддерживать друг друга на международных многосторонних форумах политических партий.

ВИА/ИЖВ

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